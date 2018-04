Prisma öökauplus on teisedki ärid ööusku meelitanud. Kas tekkimas on esimene ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskus?

Prisma otsusele avada Sikupilli keskuse kauplus ööpäevaringselt reageeris ka keskuses asuv apteek, mis lahtiolekuaegu keskööni pikendas.

Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots kinnitas Delfile, et Sikupilli keskuse Benu apteek on tõepoolest nüüdsest kauem avatud: tööpäeviti ja laupäeviti kuni südaööni.

Sikupilli keskuse juhataja Lembi Koit märkis, et ükski teine üürnik pole seni lahtioleku aja pikendamise sooviga keskuse poole pöördunud.

„Prisma poole peal on olukord veidi teistsugune. Benu apteegi näol on tegemist Prisma allüürnikuga. Keskus annab oma pinnast ligi 70 protsenti Prismale, kellel on õigus ka pinda edasi rentida. Restoranimaailm, Benu apteek – need on mitmed allüürnikud, kes võivad Prismalt saada nõusoleku, et lahtiolekuaegu pikendada,“ märkis Koit.

Praegu ei näe Koit, et keskuse selles osas, mille üürnikega tegeleb Sikupilli keskus otse, et keegi lahtiolekuaegu pikendama hakkaks. „See ei tähenda omakorda seda, et me selle välistaksime. Kui tekivad soovijad, siis me ka arutame seda varianti. Praegu ei ole soovi selleks ja laseme Prismal teha oma järeldused hiljem, praegu on nendeks järeldusteks veel ennatlik. Prisma alustas ööpäevläbi lahti kauplusega märtsist, hetkel oleme alles aprilli keskpaigas. Las nad näevad ära selle algatuse plussid ja miinused,“ kommenteeris keskuse juhataja.