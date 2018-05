Prisma ostujuht Tõnis Tomingas: Eesti inimene on aina rikkam. Hiina kaup kaob, asemele tuleb Skandinaavia turule tehtud kvaliteet

Mõnele kaupluseketile on segaduste periood saanud otsustavaks. Kliendid mäletavad segadusi aastaid. Kas Prismal seda hirmu pole?

Ega muudatustest ei pääse. Otsustavaks võib saada hoopis see, kui kauplus ei muutu. Oleme ka seda näinud, et need, kes jäävad loorberitele puhkama, konkurentsis ei püsi. Meil on hea öelda, et oleme suure osa oma rasketest muudatustest ära teinud. Siit on ainult hea edasi minna. Täna vaatame tulevikku positiivselt.

Kuidas te ise meedia kajastust jaekaubanduse teemal näete? Kas teravnenud konkurents on pigem ajakirjanduse üles klopitud vaht või on teil tõesti tõsine võidujooks käimas?

Kindlasti on. Siin ei ole midagi salata. Põhjus ei ole ka ainult Lidli tulekus. Turg on Eestis liiga killustunud. Ja Lidl keerab vinti veelgi peale. Sellises turuolukorras peaks saabuma selgus, et nii edasi minna ei saa.

Prisma suurim konkurent on Selver. On mul õigus?

Mitte päris. Prisma hinnad on ühes, odavamas otsas, Selveri omad teises, kallimas otsas. Seda kinnitab ka teie enda Delfi Kasuliku viimane mai ostukorv: Prismas ostukorv maksis sel kuul 60,76 eurot, samas Selveri ostukorv oli 68,35 eurot.

Aga te püüate sarnast klienti. Kodumaisuse, kvaliteetse kauba, tuntud brändidega.

Ka tööstuskaupade kaubamärkide valik on meil parem. Lihtsalt olukorras, kus meie konkurentide väiksemad kauplused on asukoha mõttes mugavamad, lähevadki kliendid nn kodupoodi. Kui Selver on lähemal kui Prisma, siis Selverisse.

Mustika keskuse Prisma on esimene, kus poe sisekujundus läbis täieliku uuenduse. Foto: Kristjan Järv

Prisma kauplused on kõige suuremad. Sortiment neis on 60 000 kaubaartiklit. Kõik Eesti kaheksa Prismat on hüpermarketid. Logistikakeskust teil pole. Poed on ise logistikakeskuste eest - laos te ka kaupa ei hoia, see on kogu aeg müügisaalis väljas. Mis põhjusel see hea on?

Soodsaid hindu on võimalik pakkuda ainult siis, kui kogu tarneahel on võimalikult efektiivne. Meie tarneahel on väga efektiivne. Logistikakeskus asub meil Soomes ja me ei ladusta üleliigset kaupa poodide lattu. Meil ei ole seetõttu ka suurt lao- ja logistikakulu. Seda on võimalik saavutada nii, et kaup tuleb sisse otse müügisaali.

Ma olen ühelt Prisma töötajalt kuulnud, et alamehitatuse tõttu esineb teil poodides igapäevaseid probleeme: töötajad ei jõua jälgida seda, millisest kaubast on puudu, mida on tarvis juurde tellida ning mis on parasjagu tulemas. Nii tekkivatki tühjad riiulid.

Tööjõuolukord mõjutab kindlasti Prismat ka. Samas meil on väga palju töötajaid, kes on just pikemaajaliselt Prismas töötanud, 39% prosenti meie töötajatest on töötanud Prismas üle 8 aasta. Tööjõuolukord on hetkel väga keeruline ja näiteks haiguste perioodidel on selline mure kõigil jaekauplustel.

Brändirõivad, mida oleme harjunud nägema tavariidepoodides, on edaspidi saadaval Prismas. Foto: Kristjan Järv

Miks need riiulid siis tühjad on või olid - sortimendi väljavahetumise või tööjõuprobleemide tõttu?

Ma arvan, et juhtumite puhul, kus seda ette tuli, oli erinevaid põhjused. Meil on nii palju kaupa, sortimendis on 60 000 toodet ja kui oleme üle minemas automaatsetele tellimustele, siis ikka tuleb ette vigu. Muresid on seotud olnud ka sortimendi vahetamisega - vana kaup tõstetakse ära ja uus pannakse asemele. See võtab aega ja mõjutab ka kaupade saadavust.

Tööjõud on muutumises. Aina enam kasvab peale uut põlvkonda, kes ei suhtu töösse nii nagu vanem generatsioon. Kuidas te sellega hakkama saate?