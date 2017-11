Prisma peremarketi ja Sokos hotelli emafirma avaldas Soome meedias plaanid Eestiga

Prismade ja Sokose hotelli omanikfirma plaanib Eestis kiiremas korras oma turuosa kasvatama hakata.

Soome Keskühistute Ühenduse ehk SOKi juht Taavi Heikkilä ning ärijuht Jorma Vehviläinen käisid möödunud nädala reedel Peterburis, et tähistada 10 aasta möödumist Sokose hotelli käivitumisest Peterburis, kirjutab Helsingin Sanomat.

Meestel on mõttes vaid kasvuplaanid nii hotellide, hüper- kui ka supermarketite osas ja seda nii Vene kui Eesti turul.

„Viimastel aastatel oleme pidanud vaid kärpima. Nüüd on aeg laienemiseks. See on väga suur spirituaalne muutus meie grupis," ütleb Vehviläinen.

Lisaks Sokose kaubamaja- ja hotelliketile kuulub SOKi alla teadupärast Prisma, mis tegutseb nii Soomes, Venemaal kui Eestis. Peteburis on 16 Prismat: kuus neist hüpermarketid (sellist mõõtu nagu täna kõik Eestis avatud Prismad - toim.) ning kümme supermarketid (väiksemat mõõtu - toim.).

SOK tahab Peterburis toimetavate Prismade arvu kahekordistada viie aasta jooksul. Samuti on kavas avada Peterburis viie aasta jooksul kolm uut hotelli.

Eestis on SOKil samuti suured plaanid ning gaasipedaalile on asutud juba vajutama.

„Eesmärk on kahekordistada poodide arvu ka Eestis. Tallinnas otsimegi selleks parasjagu sobivat kinnisvara nii hüper- kui supermarketite rahamiseks," ütleb Vehviläinen. Seni pole Prisma Eestisse veel ainsatki supermarketit teinud, kõik turul tegutsevad kaheksa poodi on hüpermarketid ehk keti kõige suuremat formaati esindavad kauplused, mille lettidel on üle 60 000 toote sortimendis.

Tallinnas otsib SOK ka kinnisvara selleks, et rajada hotell, mis majutaks 200 inimest.