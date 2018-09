Puurikanade munad võivad poodidest kaduda

Kanade heaolu kampaania sai alguse eelmisel aastal, kui tegevust alustas loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad. Kampaania eesmärk on jõuda selleni, et kanu enam puurides ei peetaks.

Kanade heaolukampaania juht Birgit Nurmela räägib, et nende soov on, et jaeketid, tootjad ja toitlustusettevõtted loobuksid 2025. aastaks puurikanamunade kasutamisest.

Selleks tehakse tihedat koostööd Eesti toidutööstusega ja haritakse tarbijaid.

