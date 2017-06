Rahvusvahelise küberrünnaku tõttu on kõik Ehituse ABC poed suletud

Ulatuslik rahvusvaheline küberrünnak, mis sai alguse nädala algul, on jõudnud otsapidi ka Eestisse: Ehituse ABC kõik poed on täna suletud, kuni küberrünnakust häiritud süsteemid taas tööle saadakse.

Prantsuse tööstusgruppi Saint-Gobaini kuuluv Ehituse ABC on saanud oma osa rahvusvahelises küberrünnakus ning täna on kõik poed seetõttu suletud.

Ehituse ABC finantsjuht ja juhatuse liige Anton Kutser ütles Delfile, et praegu on prioriteet number üks klientidega suhelda ja poed taas tööle saada.

"Mitmeid teisi rahvusvahelisi kontserne on küberrünnaku raames rünnatud. Selle probleemiga tegeletakse hetkel. Oleme lokaliseerinud arvutisüsteeme, et kaitsta andmekaitse süsteeme. Küberrünnaku tagajärgedega tegeletakse. Number üks prioriteet on hetkel klientide teenindus. Nii kiiresti kui saame probleemid lahendatud, hakkame kliente teenindama. Hetkel on kõik Ehituse ABC poed suletud," selgitas Kutser.

