Saarlasest bussijuht: tööandja nullib meie ületunnid ära!

Atko Gruppi kuuluvas ettevõttes töötava saarlasest bussijuhi sõnul ei kajastu reaalselt tehtud ületunnid kontole laekuvas rahasummas ning need üritatakse lisatasude kärpimisega ära nullida.

835 eurot on summa, mis on transpordi ametiühingu ja autoettevõtete liidu vahel kokku lepitud minimaalne brutopalk, mida bussijuhtidele makstakse alates selle aasta algusest, kirjutab Meie Maa.

“Kui ma teen ületunde, siis reeglina ma selle eest eriti raha ei saa. Kui tuleb, siis 10 eurot päeva eest, aga peaks 30-40 eurot. Mängitakse sellega, et bussijuhi miinimumpalga sees on ka lisatasud. Ületunnid on küll palgalehel märgitud, aga lisatasusid võetakse nii palju maha,” rääkis Saaremaal elav anonüümseks jääda soovinud Atko Liinides töötav bussijuht Meie Maale.

“Näiteks pühade ajal töötades on kõik ilusti palgalehel kirjas, aga pangakontole laekub ikka lõppsummana 835 eurot ja seal see ei kajastu. Mida rohkem töötad, seda vähem saad,” ei taibanud bussijuht.

AS Atko Grupi juhatuse esimees Margo Tomingas selgitas asja summaarse arvestusega kahe kuu kokkuvõttes, sest ühes kuus on vähem töötunde kui teises. Küsimus olevat selles, kui palju kuus tööpäevi ja -tunde lõpptulemusena kokku tuleb.

“Iga inimene töötab nädalas 20–22 päeva kuus. Osa bussijuhte arvab, et võivad käia 15 päeva tööl. Valdavalt on bussijuhtidel alatunnid. 835 eurot, mis on kohustus maksta, tahetakse võimalikult lihtsalt kätte saada,” sõnas Tomingas.

“Bussijuhid saavad ületundide eest palka. See, et nad ei saa, ei ole nii,” kummutas ta.

