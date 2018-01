Saartele lendav leedukate lennufirma: mullu läks kenasti, aga lendajaid võiks veelgi rohkem olla

Transaviabaltika vaatas otsa möödunud lennuaastale, võttis kokku reisijate arvud ja kalkuleeris ühtlasi liini teenindava 19-kohalise lennuki lendude täitumuse protsendi. Lõppenud aasta viimase kuu lendajate arv näitas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvu.

"Vaadates ennekõike lõppenud aasta detsembrit, siis saame öelda, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv Kuressaare suunal 200 reisija ja Kärdla suunal 63 reisija võrra," ütles Transaviabaltika esindaja Rene Must reisijate arvu iseloomustades.

Enim muret on lennuettevõttele valmistanud Tallinn-Kärdla-Tallinn lennusuund, kuna Kärdla lennuväljal puudub lennuki maandumist toetav täppismaandumise seade, mistõttu on lennuväli väga ilmastikutundlik. Rene Must tõdes, et detsembris tuli ilmastikust tingitud Kärdla lendude ärajäämisi ette kahel korral.

"Kokkuvõttes läks meil lennuaasta kenasti ja aasta lõpus, jõulueelsel perioodil testisime liinilende ka suurema lennukiga, et saaks paremini mõista kaasnevaid kulusid. Reisijate arvus neil päevil, mil lendasime 46 reisijakohalise lennukiga, kasvu ei tulnud. Täitumus oli tavapärane, mis 19-kohalisel lennukilgi," rääkis Must.

Must viitas siinkohal, et Transaviabaltika sai testperioodil kinnitust tõdemusele, et suurem lennuk toob endaga kõrgemad kulud nii tellijale kui teenindajale ja ka hoopis teised nõuded.

"Kuluefektiivsem lähenemine on olemasolev 19-kohaline lennuk vajaduse olemasolul tihemini lendama panna, kuid üldjoontes, vaadates kogu aastale peale, ei oleks suurem lennuk majanduslikult otstarbekas," lausus ta ja märkis, et ühistranspordivahendi suurus ei ole ainus kvaliteedinäitaja. „Olulisem kvaliteedinäitaja on sõidugraafiku tihedus ja ühenduse stabiilsus".

2017. aasta lennustatistika:

2017. aasta detsembris teenindas Transaviabaltika Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 50 lendu. Reisijaid lendas 1272 ja lennuki keskmine täitumus oli 67 protsenti.

Mullu detsembrikuus teenindas Transaviabaltika Tallinn - Kärdla - Tallinn suunal 50 lendu, planeeritud oli 52. Reisijaid lendas Kärdla suunal 681 ning lennuki keskmiseks täitumuseks saavutati teenindatud lendudega 36 protsenti.

2017 aastal lendas Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal kokku 15958 reisijat, mis teeb ühe kuu keskmiseks reisijate arvuks 1330 ja 19 reisijakohaga lennuki aasta keskmiseks täitumuse protsendiks 67.

Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal oli reisijaid kokku 8566, mis teeb ühe kuu keskmiseks reisijate arvuks 714 ja 19 reisijakohaga lennuki aasta keskmiseks täitumuseks 37 protsenti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hankel saarte lennuühenduse pidamiseks tegi kolmest pakkujast parima pakkumise Leedu ettevõte Transaviabaltika. Leping pakkumuse võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019. Transaviabaltika lennuliinide projektinimetus Eestis on Saartelennuliinid, mis teenindab maavalitsustega sõlmitud lepingute läbi lende Kuressaarde ning Kärdlasse. Nädalas lennatakse 12 korda nii Tallinn - Kuressaare - Tallinn liinil kui ka Tallinn - Kärdla - Tallinn liinil.