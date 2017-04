Segadus linnas: mida teevad rohelised kilekotid metsa all ja kui kaua võtab nende kõdunemine aega?

Nädala alguses kirjutas Delfi tähelepaneliku kodaniku murest seoses Võru kalmistu lähedale toodud biolagunevate kilekottidega, mis ei taha kuidagi kõduneda ning on ahvatlevad ka neile, kes tahavad oma tavalise prügikoti metsa alla jätta. Võru abilinnapea selgitusel on tegemist ametliku kompostiväljakuga ning biolagunevate kottide kõdunemine võtab aega kuni kaks aastat.

Võru linnavalitsuse kompostiväljakule toodid oktoobris ja novembris 2016 linna elanikelt kogutud haljastusjäätmed, peamiselt puude ja põõsaste lehed. "Käisin seda platsi nüüd spetsiaalselt vaatamas, et tuvastada vähimaidki märke nn biolagunevate kilekottide lagunemisest. Paraku on mul tõsine kahtlus, et need pole biolagunevad kilekotid," selgitas probleemile tähelepanu pööranud Ere Delfile.

Kuigi Erele on lubatud, et lendlevat prügi koristatakse ning platsil hoitakse silma peal, on ta siiski nördinud, kuna tundub, et rohelised prügikotid ei taha kohe üldse kompostiks muutuda ning meenutavad metsa all pigem suurt prügihunnikut.

Võru abilinnapea Kalev Ilves selgitas, et biolagunevates kottides olevad haljastusjäätmed asuvad Võru linnale kuuluval kinnistul nõuetekohaselt tähistatud ja tõkkepuudega varustatud kompostimisväljakul, mis kuulub samuti Võru linnale.

Foto, mida on Delfiga jagatud, on abilinnapea arvates püüdlikult üles võetud nii, et jääks mulje metsaalusest. Kaugemal on näha nii tõkkepuu kui ka infotahvel.

Abilinnapea rõhutas, et biolagunevate kottide lagunemine ja nende kasutamise otstarbekuse hindamine on tõepoolest pikemaajaline, sest tootja poolt on kottide lagunemise ajaks märgitud 18-24 kuud. "Kindlasti ei ole võimalik oktoobris-novembris 2016 toodud kottide lagunemise üle otsustada juba kuue kuu möödumisel, seda enam, et tegemist on talvekuudega," selgitas abilinnapea.

Linnavalitsus on igal sügisel korraldanud linnaelanikelt puulehtede tasuta vastuvõtu ja veo kompostimisplatsile, seda tingimusel, et lehed on pandud biolagunevatesse kottidesse. Ilvese sõnul on linnaelanikud sellise korraldusega üldiselt rahul olnud ja tänu sellele on linna heakord paranenud.

Lisaks märkis abilinnapea, et kui kellelgi peaks teada olema fakte, miks ei tohiks kõnealuseid kotte käsitleda biolagunevatena, tuleks info esitada keskkonnainspektsioonile, keskkonnaministeeriumile ning kindlasti ka tarbijakaitseametile, kes eksitava infoga tooted müügilt kõrvaldavad.