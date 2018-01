Selver lõpetab lihalettide opereerimises koostöö Saaremaa lihatööstuse ja HK Scaniga

Selver lõpetas koostöö Saaremaa lihatööstuse ja HK Scaniga, kes seni Selveri kaupluste lahtise liha lette opereerisid. Edaspidi komplekteerib pood lihalettidel pakutava toidu ise.

Selveri juhataja Kristi Lomp ütles Delfile, et lahtise liha lettidel on ka edaspidi vaid Eesti päritolu liha. "Tooted valitakse Eesti erinevate tootjate valikust ning jõuavad lettidele otse ja ilma vahendajateta," ütles Lomp.

Seni opereerisid Selveri lihalette HK Scan ja Saaremaa lihatööstus, kellega koostöö lõpetati järk-järgult. Protsessi alustati kaks aastat tagasi. Üleminek lõppes nüüd ja viimased poed võeti Saaremaa lihatööstuselt üle 2017. aasta sügisel.

” Ise opereerides on võimalik kiiremini ja kvaliteetsemalt juhtida nii sortimendi-, personali- kui ka hinnapoliitikat. Kristi Lomp, Selveri juhataja

"Põhjus muutuseks seisnes selles, et ise opereerides on võimalik kiiremini ja kvaliteetsemalt juhtida nii sortimendi-, personali- kui ka hinnapoliitikat. Mida rohkem on vahendajaid, seda kallimaks kujuneb hind kliendile," selgitas Lomp.

Selveri juhataja sõnul on neil ettevõttesisene kompetents vabariigi parimal tasemel mistõttu välise partneri kaasamine ei olnud enam otstarbekas. "Lihalettide arendamine ja reformimine ei ole Selveri jaoks uus kogemus. Seljataga on edulood Selveri Pagari ja kalalettide uuendamisest," ütles Lomp.

Koostöö lõppemisest ei maksa Lompi selgitusel otsida mingit intriigi ega ka teenuse kvaliteedist tulenevaid probleeme. "See on olnud pikaajaline ja strateegiline tegevus ning ei ole kuidagi seotud koostöö kvaliteediga partneritega. Kaubandus on pidevas muutuses ning igal ajajärgul on omad tegevusmudelid. Kuid seni oleme oma otsusega rahul ning kliendi huvi meie lettide vastu on jätkuvalt kasvus," kinnitas Lomp.

Saaremaa lihaletid avati nüüd Prismades

Saaremaa lihatööstuse juhatuse esimehe Kristjan Leedo sõnul ei lõpetanud lihatööstus kauplusega koostööd omal soovil. "Initsiatiiv tuli ikka Selverilt. Ju neil on mingi kontseptsiooni muutmise plaan käsil ja soov ise lahtise toidu lette komplekteerida," ütles Leedo Delfile.

Saaremaa lihatööstusel on taoline leping veel ka Coopi, ABC Supermarketsi (Comarket, Solarise toidupood ja Delice) ning hiljutisest ka Prismaga.

Prismades on Saaremaa lihatööstuse lihaletid 18. jaanuarist avatud, viimane avati eelmisel nädalal Mustamäe Prismas.

Saaremaa lihatööstuse lihalett Prismas. Foto: Prisma

Prisma Peremarketi ostuosakonna kategooriajuhi Janika Kattai sõnul sündis koostöö Saaremaa lihatööstusega soovist tulla vastu tarbijate ootustele kvaliteetse, kodumaise ja värske liha järele. Kattai sõnas, et suur ja isuäratav värske liha teeninduslett on hea visiitkaart kogu poele. "Kaup on värske ja näeb välja väga isuäratav, müügid näitavad, et ka kliendid on seda juba märganud ja tagasiside kinnitab, et otsus Saaremaa lihatööstusega koostööd alustada on olnud õige,” ütles ta.

Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsi selgitusel on sellega Prisma värske liha valik lausa kümme korda suurenenud.

"Avatud Saaremaa letis on kümme korda laiem tootevalik, kui seda enne teiste tootjatega kombineerides suutsime pakkuda. Näiteks on nüüd Prismades saadaval värske kohapeal valmistatud hakkliha, täiesti uued on vasikalihast valmistatud tooted, oluliselt on laienenud ka veise ja lambaliha valik," loetles Lankots.

Saaremaa lihatööstus on kaupluste lihalettidesse tööle ka oma töötaja, kes oskab kõikvõimalikele lihaga seotud küsimustele vastata.