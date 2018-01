Sillamäe tahab taastada reisilaevaliikluse Soomega, takistuseks võib olla Venemaa

Sillamäe sadam küsib riigilt ligikaudu kuus miljonit eurot, et ehitada üheskoos uus kai, mis võimaldaks vastu võtta ka reisilaevu, et taastada üle kümne aasta tagasi katkenud reisilaevaliiklus Soomega.

Sadama turundusjuht Andrei Birov ütles, et riigiga kahasse reisikai ehitamisest on sadama esindajad Eesti poliitikutega rääkinud juba kolm aastat, kirjutab Põhjarannik.

„Nüüd panime ametliku kirjaliku ettepaneku teele,“ sõnas ta, lisades, et kai maksumus on suurusjärgus 12 miljonit eurot ja riigilt küsitakse sellest summast poolt.

Praegu ei saagi Sillamäel reisilaevu vastu võtta

Birovi sõnul on erinevalt kaubalaevade kaidest reisilaevakai tasuvusaeg Sillamäel märksa pikem. „Ilmselt kulub 50 aastat, et see raha tagasi teenida. Sadama jaoks üksi pole mõistlik sellist investeeringut teha. Samas piirkonna arendamise seisukohast on reisilaevade vastuvõtmise võimalus tähtist. Kui valitsuselt tuleks kindel sõna, et nad võtavad selle ettepaneku vastu, siis läheks kopp kohe maasse ja aasta pärast võiks Sillamäel juba reisilaevu vastu võtta,“ sõnas ta.

Foto: Kuvatõmmis

Reisilaevaliiklus toimis Sillamäe sadamas 2006. aasta maist 2007. aasta oktoobrini, mil Sillamäe ja Kotka vahel kurseeris reisilaev Vironia. Liini opereerinud Saaremaa Laevakompanii tütarfirma OÜ Narva Line lõpetas reisijate veo, tuues põhjuseks Vene partneritega edutult lõppenud läbirääkimised, kus püüti saavutada õigust sõita Sillamäe ja Kotka vahel otseteed pidi läbi Vene territoriaalvete. Ringiga sõiduga kaasnes kaks lisatundi, mis vähendas reisijate huvi.

Hiljem on reisilaevaliikluse taastamine korduvalt päevakorral olnud, kuid see pole seni õnnestunud. Neli aastat käis Sillamäe ja Ust-Luga vahel praam, mis vedas veokeid, ning seda eelistas osa logistikafirmasid kasutada maantee piiripunkti ületamise asemel.

Birovi sõnul on nüüdseks mitmete laevaliinide operaatorid soovinud taas avada nii Sillamäe-Kotka kui ka Sillamäe-Peterburi reisilaevaliine.

Sillamäe-Kotka reisilaevaliin Toimis 2006. aasta maist 2007. aasta oktoobrini

Talvegraafikus toimus liinil nädalas 10 väljumist, suvegraafikus 12 väljumist

Liinil sõitnud reisi- ja kaubalaev Vironia mahutas kokku 370 reisijat ning 940 liinimeetrit sõidukeid