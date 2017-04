Sinu trumbid sõjas häkkeritega

Isegi kui oled nii julge, et kasutad selle loo lugemiseks piraattarkvaraga arvutit, võiksid korrakski mõelda oma paroolide ja isikuandmete turvalisusele, kui mitte sellele, et su armas arvuti võib saada relvaks üleilmses kübersõjas.

Internet on piiritu ja siin viibib ka praegu miljoneid ja miljoneid inimesi. Nii mitmedki neist oskavad kasutada ära süsteemiloojate vigu, et visata paremal juhul mõni poisikesevemp või rikkuda sekundiga kellegi elutöö. Osav häkker suudab erilise vaevata kaaperdada meilikontot, rikkuda kodulehte, suunata sinu otsingud talle sobivasse kohta, saata fiktiivse isikuna e-posti sinu konto või õngitseda teiste kasutajanimesid, salasõnu ja krediitkaardinumbreid. Ja pane tähele! Mitte üksnes arvutist, vaid ka nutiseadmest.

Keda peaks huvitama sinu tagasihoidlik arvuti koos igavate andmetega? Aga küberpätt ei vali ja kui seade on kaitseta, on sinna lihtne sisse murda ning istutada sinna pahavara, kasutada valedel eesmärkidel teavet või kustutada üht-teist naljaviluks.

Millest alustada oma küberkindluse ehitamist?

Lihtsamad asjad enne. Värskenda oma tarkvara regulaarselt. Mitmed uuendused on loodudki selleks, et lappida ülikeerulise arhitektuuriga programmidesse tahes-tahtmata jäävaid turvaauke. Näiteks kui mingigi osa sinu operatsioonisüsteemist on haavatav, on seda kogu ülejäänud arvuti. Vahel ka seadmed, mis koduvõrgus internetiga ühendatud: nutitelerist targa kodu lahendusteni välja. Uuendada tasub ainult tootja kodulehe kaudu, see annab kindluse, et allalaetava kraamiga kauba peale mõnd pahalast kaasa ei saa. Pealegi ei saadeta ühtegi uuendust e-postiga – seegi tasub meelde jätta. Teise lihtsa ajana tasub vaadata üle oma paroolid ja neid aeg-ajalt muuta. Juttu sellest on olnud palju, aga kindlasti pole nende koht märkmepaberil külmiku küljes.

Värskenda olemasolevat või hangi uus viirustõrje

Ükskõik millist viirustõrjet kasutad, tasulist või tasuta, on selle regulaarne uuendamine ülioluline. Kui sul pole veel korralikku viirustõrjet, on selle hankimiseks tagumine aeg. Otsustad siis mõne tagasihoidlikuma programmi või kõikehõlmava internetiturbe lahenduse kasuks, kus on üheskoos viiruse-, nuhkvara-, õngevõtmis- ja rämpspostitõrje, panga- ja maksekaitse, vanemlik kontroll, vallutuste blokeerija, veebikaamerakaitse ja palju muud koos paroolihalduriga, mis peab sinu eest meeles kõiki salasõnu ja loob soovi korral turvalisi ja tugevaid. Just selline on ESET internet Security 10 – tõeline trump sõjas küberpättidega. Miks just seda vajad? Kasvõi selleks, et koristada oma veebikaamera eest see kole teip, mille eelmise presidendi eeskujul sinna panid.

Lae ESET Smart Security Premium alla ja proovi 30 päeva tasuta!

Tõsisema huvi korral küberturbe vastu loe siit.