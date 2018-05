SmartLynx ei lenda: turiste solgutatakse edasi-tagasi lennujaama ja hotelli vahet, tube ei anta, lapsed nutavad

Juba eile õhtul lükati edasi SmartLynxi lend, mis pidi väljuma õhtul kell 22:30 Tenerifelt Tallinnasse, Reisijatele öeldi uueks väljumisajaks 7:20 hommikul, kuid hommikul lennujaamas selgus taas, et lend on teadmata ajaks edasi lükatud.

"Täna hommikul pandi meid hommikul kell viis hotellis bussi, et lennujaama minna, kohale jõudes registreerisime pagasi ning tegime check-in'i," rääkis Delfiga vestlenud Tiina, "passisime lennujaamas mitu tundi, kell 7:20 pidi lend väljuma, kuid alles kaheksa ajal ilmus tabloole märge, et lend tühistatud," jätkas ta.

Ta rääkis, et mitte keegi mingit infot ei jaganud ning nendega kaasas olnud giid oli samamoodi teadmatuses. Pärast paaritunnist ootamist teatati neile, et neid viiakse hotelli ootama, järgmiseks lennuajaks kuulutati välja 18:30.

"Lootsime, et meile antakse hotellis vähemalt tubagi, aga saime ainult lõunatalongid, me oleme öö otsa magamata olnud, tahaks duši alla minna," seletas ta. Tema ning teise Delfile kirjutanud reisija sõnul on reisiseltskonnas palju pisikesi lapsi.

"Lapsed nutavad, nad tahavad koju, mina ka," vahendas üks reisija oma kogemusi Tenerifelt, Playa de las Americaselt. "Kuigi osad seltskonnast on käinud linna peal jalutamas, siis on imelik, et meile tube ei antud ning meie kohvrid jäeti ka lennujaama," jätkas Delfiga rääkinud Tiina.