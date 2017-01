Soome iga-aastase autode ülevaatuse statistika kohaselt saadetakse neli aastat vanadest autodest ülevaatuselt vigade tõttu tagasi enim Mercedes-Benzi V-seeria autosid - tervelt viiendik kontrollitutest. Samas tuli MB samal aastal sündinud mudel CLS ülevaatusest läbi praktiliselt puhaste paberitega, nagu ka Nissan Juke.

Soome liiklusamet Trafi avaldas täna mulluse Soome autoülevaatuste statistika. Avaldatud statistikas on kirjas kõik automargid ja -mudelid, mida on ülevaatust teinud vähemalt sada autot, seega haruldased mudelid statistikat moonutama ei pääse. Iga mudeli ja aastakäigu kohta on avaldatud ülevaatuselt tagasisaadetud autode protsent ning sellekohaste andmete olemasolul ka sõlmed, mis tagasisaatmise põhjuseks kõige enam olid.

Kõige uuematest autodest läksid mullu Soomes ülevaatusele 2013. aastal tehasest tulnud autod, nende järel 2011. sündinud autod. Statistika katab autosid kuni sünniaastani 2001.

Aastakäikude kaupa enim ja vähim ülevaatuselt tagasisaadetud autod (sulgudes tagasisaatmise protsent ja enim probleeme tekitanud sõlm):

2013 Parimad: Mercedes-Benz CLS, Nissan Juke (mõlemad 0,0%)

Halvimad: Mercedes-Benz V-seeria (22,9%, vedrustus ja amortisaatorid), Volkswagen Kombi (12,7%, rooliseade)

2011 Parimad: Audi Q5 (1,3%, seisupidur), Mazda 3 (1,5%)

Halvimad: Ford Ka (25,6%, esisild), Fiat 500 (22,6%, esisild), Volkswagen Kombi (22,6%, rooliseade)

2010 Parimad: Audi Q5 (1,8%, seisupidur), Toyota Auris (2,3%)

Halvimad: Dodge Journey (37,6%, roolisüsteem), Ford Transit (27,4%)

2009 Parimad: Toyota IQ (3,0%), Ford Fusion (3,0%)

Halvimad: Dodge Caliber (49,4%, esisild), Jeep Patriot (43,6%, tagasild)

2008 Parimad: Ford Fusion (4,8%), Volvo XC60 (5,8%)

Halvimad: Dodge Caliber (51,0%, esisild), Jeep Patriot (48,1%, tagasild)

2007 Parimad: Jaguar S-type (6,0%), Toyota Corolla (6,7%, seisupidur)

Halvimad: Dodge Caliber (52,6%, tagasild), Jeep Compass (50,0%, esisild)

2006 Parimad: Peugeot 107 (7,1%), Toyota Corolla (8,7%, seisupidur)

Halvimad: Dodge Caliber (55,5%, tagasild), Renault Trafic (49,0%, esisild)

2005 Parimad: Toyota RAV4 (8,5%, seisupidur), Toyota Land Cruiser (8,7%, esisild)

Halvimad: Kia Carnival (47,8%, seisupidur), Alfa-Romeo 156 (45,6%, esisild)

2004 Parimad: Toyota Land Cruiser (7,9%, esisild), Toyota RAV4 (10,7%, seisupidur)

Halvimad: Renault Laguna (49,9%, esisild), Peugeot 807 (43,6%, seisupidur)

2003 Parimad: Toyota RAV4 (11,7%, seisupidur), Honda HR-V (12,7%)

Halvimad: Daewoo Matiz (51,4%, sisekontrollisüsteem (OBD)), Volkswagen Transporter (50,4%, seisupidur)

2002 Parimad: Toyota Camry (13,9%, seisupidur), Honda HR-V (16,4%, bensiinimootori heitgaasid)

Halvimad: Chevrolet Trans Sport (57,4%, šassii ja põhi), Alfa-Romeo 147 (55,6%, esisild)