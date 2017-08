Soomes kavandatakse suurt aktsiisitõusu: tubakatoodete hinnad tõusevad peagi lakke

Soomes küpseb ambitsioonikas plaan muuta riik suitsuvabaks. 2019. aasta juulist hakkab suitsupakk maksma juba üle 7 euro, kirjutab Iltalehti.

Soome valitsuse plaani kohaselt tõstetakse suitsu hinda 18 protsenti, mis tähendab lõpptarbijale 1,25-eurost hinnatõusu. Aktsiisitõus peaks riigikassasse juurde tooma 270 miljonit eurot.

Hetkel maksab Soome odavaim suitsupakk 6 eurot. Pea kümme aastat tagasi oli suitsupaki hind 4 euro ringis (mis on hetkel Eesti suitsupakkide umbkaudne hind – toim.).

2030. aastaks soovib Soome saada täielikult suitsuvabaks. Aktsiisitõus on neis jõupingutustes vaid pisike tegur: loomisel on suitsuvaba Soome võrgustik, milles on neli olulist alustala: mittesuitsetajate suitsuvaba keskkonna toetamine, ennetustöö noortele, tubakatoodete kasutamise lõpetamine ning tubakaseaduse järk-järguline karmistamine.

Soome statistikaameti andmete põhjal on 1997. aastast sigarettide hind tõusnud 151,3%, tarbijahinnaindeks 41,3%.