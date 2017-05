Soomlase šokk Tallinki luksuskajutis: duširuumi äravool hakkas väljaheiteid üles ajama

Soomlane Markus rääkis ajalehele Iltalehti, et Helsingist Tallinna teel olnud Tallinki parvlaeva Silja Europa luksuskajutis hakkas duši all käimise ajal äravoolust väljaheiteid üles tulema.

„Duši all olles ei hakanud kanalisatsioon mitte tõmbama, vaid väljaheiteid tõusid kanalisatsioonist põrandale,“ ütles Markus Iltalehtile.

Vapustatud Markus läks klienditeenindusse juhtunust rääkima ja sealt lubati saata remondimees. Kui poole tunni pärast polnud midagi juhtunud, läks Markus uuesti klienditeenindusse ning palus uut kajutit ja desinfitseerimisainet.

Enda väitel käis Markus klienditeeninduses viis korda. Tunded keesid üle, kui palvetest ja kaebustest hoolimata midagi ei juhtunud.

„Palusin juhatajat kohale, aga klienditeenindajad ainult ähvardasid mind laevapolitseiga. Lõpuks, umbes kahe tunni pärast saime siiski mõne desinfitseerimislapi, uue kajuti ja kaks joogitalongi. Joogitalongid olid meie arvates pigem nali,“ rääkis Markus.

Markus ei mõista, miks võttis desinfitseerimisaine ja uue kajuti saamine nii kaua aega, sest laev ei olnud täis.

Markus leiab, et ei saanud oma raha vastu seda mida soovis. Luksuskajuti hind on mitusada eurot. Tallinnas oli seltskonna tuju kehv ja tagasisõidul ei julgeta enam duši all käia.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd ütles, et laeval on olnud pärast remonti kanalisatsiooniprobleeme.

Nöjdi sõnul on tegemist üksikjuhtumitega, mitte suurema probleemiga.

„Loomulikult on võimalik, et üksikuid kanalisatsiooniummistusi on olnud. Ikka, kui laeval on üle tuhande kajuti, võib kanalisatsioon umbe minna. Reisijad kipuvad viskama kanalisatsiooni kõike, mis sinna ei sobi. Ummistuse olukorras tasub reisijal võtta kohe ühendust laeva personaliga, kes püüab asja korda ajada,“ ütles Nöjd.

Kui laeval on vastavaid vabu kajuteid, püütakse reisijad paigutada teise kajutisse või isegi kõrgemasse kajutiklassi.

„Kahju, kui see kõnealune reisija koges, et pidi liiga kaua ootama,“ ütles Nöjd.