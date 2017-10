Soomlased hakkavad alkoholipoliitikat lõdvendama: mitmed piirangud kaovad

Soome rahvusringhäälingu Yle tellitud uuringu kohaselt jagunevad Soome parlamendisaadikud enam–vähem pooleks uue alkoholiseaduse vastuvõtmise teemal, vahendab Yle uudisteportaal.

Kõnealuse seadusega muutuks Soome alkoholipoliitikas päris palju: näiteks saaksid toidupoed müüa senisest kangema alkoholisisaldusega jooke (Soome toidukauplustes ei tohi müüa alkohoolseid jooke, mille alkoholisisaldus on kõrgem kui 4,7 protsenti – toim.).

Edaspidi võiksid toidupoed müüa kuni 5,5-protsendilise alkoholisisaldusega jooke. Muutuks ka see, et restoranid võiksid hakata lisaks kohapeal tarbimisele ka alkoholi kaasa müüma. Samuti saaks Soome riigifirma ja alkoholimüügimonopol ALKO senisest lihtsamatel alustel oma kauplusevõrgustikku laiendada.

Kõigist 128 Soome parlamendisaadikust 53 leiab, et nad on uue seaduse poolt. Samal ajal on 47 sellele rangelt vastu, 28 saadikut jätsid küsimusele vastamata või ei ole veel oma arvamust kujundanud.

Paljud saadikud andsid ka mõista, et ootavad uue seaduse valguses valmivat sotsiaal- ja terviseameti raportit, et oma lõplik seisukoht võtta.

Parlamendi erakonnad on kõigile saadikutele hääletamise vabaks lasknud, et iga parlamendiliige saaks anda hääle vastavalt oma südametunnistusele.