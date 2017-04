Statoili teenindusjaamad võtavad Circle K kaubamärgi kasutusele suve jooksul kõikjal Eestis. Muutub vaid kaubamärk ning tooted, teenused ja inimesed jäävad samaks.

"Oleme soovinud teha nimevahetust kliendi jaoks võimalikult sujuvaks - poolteist aastat tagasi alustasime teavitusega, aasta tagasi muutsime ärinime ning kaks kuud tagasi avasime põhjalikult uuenenud Circle K Märjamaa teenindusjaama ning märtsi lõpus testisime kaubamärgi vahetamist Linnahalli ja Petrooleumi teenindusjaamades - kõigis neis etappides oleme saanud uue kaubamärgi elemente testida enne suurprojekti algust," märkis Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.

"Nüüd kevadest sügiseni algab aga suurem nimevahetus, liigume tempos keskmiselt 3-4 teenindusjaama uuendust nädalas, esimesed kolm teenindusjaama on Tallinnas juba valmis," sõnas Kai Realo.

"Klientide jaoks muutub vaid meie jaamade väljanägemine - uued värvid ja uus logo. Samas tuntakse meid juba täna kolme "K" järgi - kütus, kohv ja kabanoss ning nende toodetega tahame ka tulevikus silma paista ja edaspidi saab neid suure K tähe järgi lihtsalt leida," tähendas Kai Realo.

„Kõik need tooted, mis on meie klientide jaoks olulised - suurepärane kohv, mitmekülgne toidupakkumine, kvaliteetsed miles ja milesPlus mootorikütused, autopesulad ning meie kõrgetasemeline klienditeenindus - neid pakume oma klientidele kindlasti ka edaspidi," ütles Kai Realo.

„Skandinaavias algas Statoili kaubamärgi all opereerivate teenindusjaamade üleminek uuele globaalsele kaubamärgile Circle K juba möödunud aasta mais. Täna saame kolleegide kogemusele tuginedes öelda, et klientide tagasiside muutustele on olnud positiivne," ütles Realo.

Kaubamärgi vahetus ei too kaasa mingeid muudatusi organisatsiooni struktuuris ega töötajate arvus.