Foto on illustreeriv. Foto: Hendrik Osula

Täna varahommikul Tallinnast Stockholmi startinud Nordica lennuk pöördus tagasi Tallinnasse, kuna lennuki tualetis asuv suitsuandur andis häire.

"Täna hommikul 6:15 väljunud Stockholmi lend LO8119 pöördus Tallinnasse tagasi, kuna pärast õhkutõusu aktiveerus lennuki tagumise tualeti suitsuandur," ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo Delfile.

Uibo sõnul ei tohi sellise teate puhul lendu jätkata ja kapten tegi ainuõige otsuse lennuk Tallinnas maandada.

Nüüdseks on teada, et suitsuandur oli reageerinud öisel mootoripesul kasutatud pesuaine peale, mida Nordica lennukeid hooldav ettevõte oli kasutanud. "Mingit tegelikku ohtu seega polnud," kinnitas Uibo.

"Siiski reageerime alati pisimalegi veale, kuna lennuohutus on ja jääb Nordica jaoks oluliseimaks. Me ei tee selles osas mingisuguseid kompromisse. Seetõttu võivad meie reisijad olla alati kindlad, et Nordica lennukid lendavad ohutult ja vaid parimas konditsioonis," lubas Uibo.

Pärast kontrolli startis sama lennuk hilinemisega Stockholmi poole.

Tänane vahejuhtum polnud ettevõttel sellel nädalal esimene. Teisipäeva pärastlõunal pidi tagasi pöörduma Valgevene kohale jõudnud ja Kiievisse suundunud Nordica lennuk, mille süsteemis ilmnes veateade.