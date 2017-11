Suitsuhais pardal ning mitmed ärajäämised. Mis juhtus Nordicaga septembris ja oktoobris?

Nordica selgitas tänasel majandustulemusi kajastaval pressikonverentsil, miks esines septembri- ning oktoobrikuu jooksul probleeme lendudega. Suuremas osas oli tegemist asjaolude kokkulangevusega, milles oma rolli mängis Eesti Euroopa Liidu eesistumine.

Viimasel kahel kuul võis lugeda lennureisijate siiraid imestuskirju selle kohta, mis lennukitega Nordica nime all reise korraldati. See oli kibe aeg, mil Eesti rahvuslikku lennufirmat toetasid Bulgaaria ja Rumeenia lennufirmad.

Nordica finantsjuhi Ahto Pärli sõnul käivitati siis SAS-ile allhanketeenuse osutamise projekti, mille raames pidid kaks esimest lennukit alustama lendamist septembris ja kaks järgmist oktoobris.

„Samal ajal tuli ka LOT-i ja Nordica enda liinivõrgustikus teenuseid jätkata. Sealt need probleemid tekkisidki. Eesistumise täiendava liinigraafiku lennud sundisid meid oma pilootidele ja pardapersonalile väga suurt survet peale panema. Nad said sellega suurepäraselt hakkama! Täiendav lennuvõimekus, mille sisse tõime koostööpartnerite abiga, ei olnud paraku sellisel tasemel, mida lootsime,“ selgitas Nordica finantsjuht Ahto Pärli viidates Bulgaaria lennufirma BulAiri teeninduskvaliteedile ja nimetatud perioodil tühistatud lendudele.

Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm lisas, et oma hädades ei taha Nordica kindlasti ka teisi tagantjärele süüdistama hakata. „Bulgaarlased ja eriti rumeenlased said oma ülesandega hakkama. Lihtsalt tavapärane teeninduskeskkond oli teistmoodi kui Nordica lennukites ja ärajäämised ei olnud planeeritud. Need juhtusid halbade asjaolude kokkulangemisel, mil kolm lennukit vajasid korralist remonti ja graafikud olid nii tihedaks aetud, et täiendavate remondikavade ajal ei olnud lennukite ressursse,“ selgitas Tamm.

Seetõttu on Nordica võtnud edaspidiseks eesmärgiks hoida kasutuses vaid oma lennukeid ning osta teenust koos lennuki ja pardameeskonnaga sisse vaid väga äärmisel vajadusel. Teiseks prioriteediks on see, et Nordical oleksid olemas tagavaralennukid. Ka õpitakse sellest, et kogu võimekust, mis lennufirmal olemas on, ei maksa täisvõimsusel rakendada. „Pigem tagada parem suutlikkus,“ lisas Tamm.