Suured toidupoed panevad alkoholile kõvasti rohkem hinda juurde kui laopoed

Vägijoogid on Eestis kallimad kui lõunanaabrite juures peamiselt kõrgema aktsiisi tõttu, kuid kohati erinevad ka poodide juurdehindlused lausa mitu korda.

Laokauplused lisavad napsi tehasehinnale tihti vaid viis protsenti, aga mõned kaupluseketid lausa poole, kirjutab Õhtuleht.

[Konjunktuuriinstituudi] uuringu põhjal oli Eestis juurdehindlus kõige väiksem Tallinna reisisadama lähedal asuvas Alkostocki kaupluslaos.

“Kuna keskendutakse peamiselt alkoholile, mis ei vaja külmatehnikat, riiuleid, saali- ja letiteenindajaid, siis kasutatav juurdehindlus on umbes 5%. Tavakaubanduses on see tavaliste hindade puhul keskmiselt 45% ja kampaaniate ajal 15%,” kirjeldas [Joogitootja A. Le Coq juht Tarmo Noop piiri- ja tavakaubanduse erinevaid ärimudeleid.]

