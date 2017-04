Ryanair teatas täna, et viib oma teenustes sisse suuremad muudatused, mis puudutavad ka piletihindu ja pakutavaid teenuseid.

Peamised uuendused puudutavad lennuühenduste tihendamist, madalamaid hindu ja senisest rohkem odavaid pakkumisi.

Ryanair teatas, et lisaks on kavas siseneda uutesse lennujaamadesse. Senistest on teada Frankfurt Main ja Napoli. Ühtlasi lubab lennufirma paremaid graafikuid.

Parandamistööd tulevad ka veebis, kus kliendid saavad edaspidi „Minu Ryanairi“ kontolt rohkem võimalusi nautida. Uuele tasemele viiakse ka Plus-toodete pakkumised nii üksireisijatele kui ka peredele.

Edaspidi hakkavad olema saadaval ka Ryanairi puhkusepaketid kõigil turgudel. See tähendab, et ka Eestis.

Lisaks lubab lennufirma suuremat valikut majutusasutusi, luuakse uus reiside otsingumootor, broneerimissüsteem muudetakse kiiremaks ning lennule registreerimine tehakse automaatseks.

Muudatusi hakatakse sisse viima selle aasta jooksul.