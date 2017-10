Swedbank võttis ekslikult tuhandete inimeste kontodelt raha

Swedbank läks oktoobri algul üle vaba tagasimaksega krediitkaartide uuele intressiarvutusele, millega ilmnenud vea tõttu võeti klientide kontodelt ekslikult raha.

Swedbanki krediitkaartide osakonna juhi Kai Voore selgitusel ilmnesid nende süsteemis vead vaba tagasimaksega krediitkaartide üleviimisel uuele intressiarvestuse süsteemile.

Selle tulemusena võeti ekslikult maha osade klientide arvelduskontolt eelneval kuul kasutatud krediidilimiit.

"Mahavõetud summa oli krediitkaardi limiidikontol olemas, seega rahata kliendid ei oleks jäänud – raha oli lihtsalt teisel kontol," märkis Voore.

Ta lisas, et veast teavitati kõiki kliente, keda oli ligi 7000. Raha kanti tagasi mõningase viivitusega, kuna IT-probleemi ja selle ulatuse väljaselgitamine võttis oodatust rohkem aega.

Kontode seis taastati 3. oktoobril.

1. oktoobrist muutis Swedbank intressiarvestuse loogikat vaba tagasimaksega krediitkaartidel, mille kohaselt intressi arvestus algab (olenevalt kaardi tüübist) järgneva kuu 1. või 10. kuupäeval.

„Selline loogika, kus on kindel kuupäev, millest algab intressiarvestus on kliendi jaoks selgem ja see on tänane turu standard - kaardiomanik teab täpselt, millal intressi arvestus algab ja nii on tal lihtsam soovimatutest intressimaksetest hoiduda," põhjendas Voore muudatuse vajadust.