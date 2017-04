Täna lastakse ringlusse uue kujundusega eurode järjekorras neljas nimiväärtus – uus 50–eurone pangatäht. Järgmisena on kavas muuta 100– ja 200–eurosed ning 500–eurosed ringluselt eemaldada.

Europangatähtede veelgi võltsimiskindlamaks muutmiseks on rahatähele uue turvaelemendina lisatud hologrammi ülaosas paiknev portreeaken, mis muutub vastu valgust vaadates läbipaistvaks.

Aknasse ilmub Kreeka mütoloogiast tuntud Europe portree, mis on nähtav pangatähe mõlemal küljel. Portreed kujutatakse ka vesimärgil.

Lisaks kasutatakse uuel 50-eurosel smaragdrohelist numbrit, millel on pangatähte kallutades näha üles ja alla liikuv valgusefekt. Ühtlasi on rahatähel reljeeftrükis turvamärgid vaegnägijatele.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul jääb sularaha majanduse tugisambaks ka praegusel digiajastul - EKP nimel korraldatud küsitluse peatselt avaldatavad tulemused näitavad, et euroala müügikohtades tehakse enam kui kolm neljandikku kõigist tehingutest sularahas.

Tehingute väärtuse järgi arvestades kasutatakse sularaha veidi enam kui pooltel juhtudel.

Täielikud küsitlustulemused avaldatakse 2017. aasta suvel.

50-eurone on enim kasutatav europangatäht. Käibel on rohkem kui 9 miljardit 50-eurost ning need moodustavad 46% ringluses olevate europangatähtede koguarvust.

Esimese seeria 50-eurosed pangatähed jäävad samuti seadusliku maksevahendina kasutusele, kuid need eemaldatakse järk-järgult ringlusest.

Uus 100- ja 200-eurone pangatäht lastakse ringlusse 2019. aasta alguses.