Tänasest sai Starmanist ajalugu. Elisa liitis teleteenuse enda brändi alla

Pärast seda, kui Elisa möödunud aastal Starmani ära ostis, astus ettevõtte järgmise loogilise sammu: tänasest kaotatakse Starmani kaubamärk. Nii mobiilside-, interneti- ja TV-teenused koonduvad kõik edaspidi Elisa brändi alla.

Starmani veebilehele sisenedes suunab internetibrauser kasutaja Elisa veebikeskkonda ning teatab, et tänu Elisaga ühinemisele kasvas firma ligi 1000 töötajaga suurettevõtteks, mis annab võimaluse pakkuda laia valikut mobiilside-, interneti- ja TV-teenuseid.

"Lisaks tahame sulle pakkuda ka selliseid uusi teenuseid, millest täna ehk keegi isegi vargsi unistada ei julge," kirjutatakse veebilehel.

Elisa korraldab täna kell 14 pressiürituse, kus tutvustab "Uut Elisat", kus tõenäoliselt just Starmani brändi kadumisest juttu tehakse.

Nii teleteenused kui ka uued teenused on edaspidi leitavad Elisa kodulehelt.

Kodulehtede liitumisele lisaks liideti kokku ka esindused ja klienditeenindused. Edaspidi saab Elisa (ja endise Starmaniga) ühendust ühelt ja samalt klienditoenumbrilt.

Olemasolevate, tellitud teenuste puhul miskit ümber vormistada kellelgi ei tule. Kehtima jäävad kõik lepingud.

Kõiki Starmani tooteid ja teenuseid pakutakse edaspidi Elisa brändi all. Arveid hakkab nende eest esitama Elisa Teleteenuste AS. Seniseid Elisa arveid esitab ka pärast 1. jaanuari 2018 Elisa Eesti AS.

Ka kõik otsekorraldused jäävad kehtima, neid pole vaja muuta. Vajalikud muudatused teevad pangad ise.