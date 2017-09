Tanklates müüakse täna kütust hulgihinnaga

Seekord tegi pressiteadete vormis kütuse hinnalanguse võidujooksu lahti Alexela. Esimesena kärpis hinda Neste juba südaöösel.

Ainult täna on Alexela tanklates kõik kütused hulgihinnaga. Nii era- kui ärikliendile ning samuti kehtivad kõik lepingujärgsed hinnasoodustused(sh erakliendi Sooduskaardi allahindlused), teatas Alexela kell 8:24

Alexela kehtiv hetkehind on 20.09.2017 kõikides tanklates bensiinile 95 1,083 EUR ja diislikütusele (väävlivaba suvine klass c ) 1,063 EUR.

Hinnalangetusega on läinud kaasa ka teised tanklaketid. Möödus vähem kui pool tundi ja hinnalangetusest teatas ka Neste.

Neste langetas täna ​oma kõikides Eesti tanklates kütuste hinnad hulgihinna tasemele. Tavaolukorras müüakse hulgihinnaga ​kütuseid suurklientidele Neste terminalis Muugal. Tegemist on ühepäevase hinnakampaaniaga ning hulgihinnaga kütust saab osta täna südaööni, teatas Neste kell 8:59.

Täna varahommikulu kehtestas Circle K Eesti kõikides oma teenindusjaamades konkurentidega sama hinnataseme. 95 miles mootorikütus maksab 1,083 ja diislikütus 1,063 eurot liitri kohta.

Erinevalt konkurentidest lisandub Circle K teenindusjaamades kütusehinnale ka kliendi- ja lojaalsuskaardi soodustus, teatas Circle K.

"Oluline on siinjuures märkida, et viimasel aastal ei ole enam klientide jaoks hinnaerinevust teenindusjaama tüüpide vahel, sarnane hind on nii automaatjaamas kui ka täisteenindusjaamas," teatas ettevõte.