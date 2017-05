Taxify viskas Uberile kinda: uus hinnakiri tõotab hinnasõda

Kodumaine takso- ja sõidujagamisteenus teatas hinnakirja muutmisest. Privaatjuhtidega sõitmine on edaspidi soodsam ning võrreldav Uberiga, mis seni pealinna odavaimat teenust pakkus.

Taxify muutis ka äpi välimust, kus nüüdsest enam konkreetset autot valida ei saa. Saab valida vaid kategooriat, millise sõidukiga sõita soovitakse ning äpp teeb kliendi eest ise valiku, pakkudes sarnaselt Uberiga kutsele kõige esimesena reageerinud sõidukit.

Valikus on privaatjuhid, siis n-ö klass kõrgemad privaatjuhid. Samasugune jaotus on taksodel: tavataksod ja paremat sõidukogemust pakkuvad taksod. Lisaks ruumikad XL taksod.

Seega viis kategooriat, mille vahel tuleb teha valik ning seejärel kuvatakse sõitjale hinda, mis parasjagu kehtib. Sarnaselt Uberile on see Taxifys nüüd sõltuv nõudlusest ning kui nõudlus on suur, rakendatakse kordajat, mis teeb hinna sel hetkel kallimaks.

Uued hinnad privaatjuhtidega sõites on 0,99 eurot sõidualustustasu eest, 0,35 eurot kilomeeter ning 6 eurot ootetund. Sõidu miinimumhinnaks on 2,50 eurot.

Uberi hinnad on vastavalt 1,30 eurot, 0,30 eurot ning 6 eurot. Sõidu miinimumhind on ka Uberil 2,50 eurot.

Hea lugeja, anna teada, kas uute hindade rakendumisega märkasid tähelepanuväärset muutust? Kirjuta kasulik@delfi.ee.