Tehnikaülikoolis on rohkem erialastippe kui teistes Eesti ülikoolides kokku

Tehnikaülikoolis on rohkem erialastipendiumitega erialasid kui teistes Eesti ülikoolides kokku

Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) on 67 riigile prioriteetset eriala, mille tudengitele makstakse erialastipendiume. Teistes Eesti ülikoolides kokku on selliseid õppekavasid 35.

Tänastel sisseastujatel on erialastipendiume võimalik taotleda 39 eri õppekavas, nt tootearenduse ja robootika, integreeritud tehnoloogiate, materjalitehnoloogia, hoonete sisekliima ja veetehnika erialad, kus stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

IT Akadeemia erialastipendiumi suurus on aga 160-300 eurot. Seda võivad saada bakalaureuseõppe informaatika ning magistriõppe arvutisüsteemide ja küberkaitse üliõpilased.

TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll kinnitab, et võrreldes teiste Eesti avalik-õiguslike ülikoolidega on tehnikaülikoolis vaieldamatult kõige enam erialasid, mille tudengitele makstakse erialastipendiume.

„Miks? Sest riigil on nende õppekavade lõpetajaid väga vaja. Tugeva signaali on välja saatnud ka näiteks sihtasutus Kutsekoda, kes on analüüsinud tööturu nõudmisi ning on andnud soovituse õppida inseneriks, sest neist on kõige suurem puudus,“ ütleb Voll.

Olenevalt erialast antakse stippe 30-50% parimatest tudengitest, uutele tudengitele määratakse stippe sisseastumistulemuste alusel.

Ülikooli tudengeid toetavad ka mitmed eraisikud ning ettevõtted läbi TTÜ Arengufondi, mis on alates 1999. a üliõpilastele andnud kahe miljoni euro väärtuses stippe.