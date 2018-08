Tele2 numbritelt ei saa välismaal helistada, põhjuseks tehniline rike

Tele2 parasjagu välismaal viibivad kliendid on ootuspäraselt päris pahased, liiati pole firma katkestuse kohta piisavalt infot jaganud.

"Huvitav et Tele2 ei ole mingit infot andnud inimestele, et väljaspool Eestit asuvad Tele2 klientidel levi puudub. Hetkel kuus tundi juba ja isegi Tele2 kodulehel pole mingit infot," pahandab üks Delfile oma muret kurtnud lugeja. "Infotelefonil soovitatakse muid

võimalusi kasutada, vist kirjatuvi," ironiseerib ta.

"Terve päeva pole saanud helistada! Asun Taanis ja telefoniside on mulle oluline töövahend," kurjustab teine rahulolematu. "Tele2 klienditeenindusest saab ainult ebamäärast infot, tööaega ja sissetulekut, mida kaotan side puudumise läbi, aga ei kompenseeri mulle keegi," nendib ta.

Tele2 pressiesindaja Liina Liiv tunnistas Delfile, et rändlusega on firmal täna tõesti kehvasti olnud.

"Osadel Tele2 Eesti välismaal viibivatel klientidel on tänase jooksul esinenud probleeme rändlusteenuse kasutamisega, mis tähendab, et on kliente, kes võisid seetõttu kogeda probleeme välismaal helistamisel, sõnumite saatmisel ja andmeside kasutamisel," ütles Liiv Delfile. "Tegemist on roamingupartneri tehnilise rikkega ja tegeleme aktiivselt probleemi lahendamisega. Rändlusteenuse kasutamine on praeguseks osaliselt taastunud. Vabandame siiralt oma klientide ees tekkinud ebamugavuste pärast," rõhutas ta.