Terviseamet: grippi haigestunute arv hakanud vähenema, kuid hospitaliseeritute arv püsib jätkuvalt kõrgel

Pilt on illustreeriv

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestunute arv on hakanud vähenema. Arstide poole pöördus eelmisel nädalal 3717 inimest, neist 47 protsenti olid lapsed.

Terviseameti kommunikatsiooninõuniku Iiris Saluri sõnul hinnatakse grippi haigestumuse intensiivsust madalaks, kuid gripi hääbumisest veel rääkida ei saa, sest hospitaliseeritud inimeste arv püsis jätkuvalt suhteliselt kõrgel tasemel.

"Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1766 inimest, neist 102 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid," kommenteerib Saluri.

Viimase kolme nädala jooksul on märkimisväärselt vähenenud ka laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv. Laboratoorse kinnituse said sel nädalal 121 A-ja 35 B-gripiviirust.

Gripihooaja algusest alates on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest. Registreeritud on 92 gripist tingitud surmajuhtu, surnute mediaanvanuseks on 80 eluaastat. Haiglaravi kestvus oli keskmiselt 7,5 päeva.