Terviseamet hoiatab sügavalt eksitava varbanukkide-vastase geeli reklaami eest. Valede rodu avaldab lausa muljet

„Valgorect geel, mis peaks kirjete alusel aitama vabaneda varbanukkidest, ei oma ravimiameti ravimiregistri andmetel Eestis müügiluba. Samuti ei leia lehtedel ravimit tutvustavaid tervishoiutöötajaid Peeter Tõnumaad ega Erika Tuglast Eesti tervishoiutöötajate registrist,“ ütles terviseameti järelevalveosakonna juhataja Mihhail Muzõtšin.

Terviseamet konsulteeris veebireklaami osas tarbijakaitseametiga. Tarbijakaitseamet tuvastas, et kuigi toodet pakutakse eestikeelsel veebilehel, ei ole tegemist Eesti e-kauplusega. „Nimetatud toodet pakkuva lehe domeen on registreeritud väljaspool Eestit, kauba pakkujaks on Ameerika Ühendriikide ettevõte Valgorect LLC,“ selgitas tarbijakaitseamet.

Tarbijakaitseameti vastuses toonitati, et imetoodetesse tasub suhtuda ettevaatusega. „Näiteks konkreetse toote müüja väidab oma veebilehel, et toote müügil kohaldatakse Euroopa ja Eesti seadusandlust, ent vaidlused lahendatakse siiski firma asukohamaa kohtus,“ ütles tarbijakaitseameti esindaja.

„Tarbija peaks arvestama, et Eesti ega Euroopa järelevalveasutused ei saa teha järelevalvet väljaspool Euroopa Liitu registreeritud ettevõtete üle. Antud toote puhul peab tarbija probleemide korral ettevõtjaga vaidlema oma õiguste nimel Ameerika Ühendriikide kohtus,“ seisis tarbijakaitseameti vastuses terviseameti pöördumisele menetluse all olnud reklaami kohta.

Terviseamet tuletab meelde, et kui teil tekib kahtlusi tervishoiuteenuse osutaja või teeenust osutava asutuse tegevusloa osas, siis on teil esmaseks võimaluseks ise kontrollida, kas teenuseosutajal on tegevusluba või kas teenuseosutaja, konkreetne tervishoiutöötaja on kantud tervishoiutöötajate registrisse. Terviseameti tervishoiutöötajate registri leiad terviseameti veebilehelt http://mveeb.sm.ee/avaleht/?