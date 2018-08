TOP 5 | Parima valikuga autorenti Eestis

Broneeri oma autorent Prorendi kodulehel www.prorent.ee ja tule rendiautole järgi või telli sõiduk enda juurde. Prorent muudab sõiduki rentimise lihtsaks!

Prorent

Ülase 12, 10613 Tallinn

+372 56 827777

autorent@prorent.ee

www.prorent.ee

Avatud:

E-R: 09.00-18.00

L-P: vastavalt broneeringutele

AAA Rent

Hetkel leiab AAA Rent autopargist üle 30 auto, millele lisandub pidevalt ka uusi mudeleid ja autorent on pühendunud pakkuma oma klientidele parimaid võimalike hindu terves Eestis. Tegelikult on AAA Rendi inimesed täiesti kindlad, et terves Eestis pole parema hinnaga autorenti - firma annab ka garantii: kui leiate autorendi mõnest Eesti büroost soodsamalt, siis teeb AAA Rent Teile omalt poolt veelgi soodsama pakkumise. Alati parimad hinnad!

Ettevõtte on lisaks odavale hinnale ka väga paindlik, pakkudes nii lühiajalist kui ka pikaajalist autorenti, ka ühesuunarenti (Baltikumi piires). Kõikidele AAA Rendi autodele kehtib piiramatu kilometraaž, kindlustused on juba kõik hinna sees ja maksta saab büroole nii ülekandega kui ka kaardiga kohapeal. Lisajuhtide lisamine on AAA Rendis tasuta!

AAA Rendil on ööpäevaringne klienditeenindus ja väljastamine/tagastamine. Pakume võimalust broneerida omale auto ka internetis: www.aaarent.ee.

AAA Rent Autorent

Madara 31, 10613 Tallinn

+372 58 065 100

info@aaarent.ee

aaarent.ee

Avatud:

E-R: 09.00 – 19.00

L-P: vastavalt broneeringutele