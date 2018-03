Tõrge laevaliikluses mõjutab Hiiumaa poode: piima, liha ning värskeid vilju napib

Hiiumaal tegutsevad kaupmehed on laevaliikluse tõttu pidanud leppima ka sellega, et nii mõnelgi juhul valitseb teatud kaupade valikus poeriiulitel tühjus.

Selveri veebijuhi Jürg Sameli edastusel on probleemid laevaühendusega Hiiumaa Selveri tarneid kindlasti mõjutanud.

"On olnud päev, kus autod on läinud pärast tundide pikkust ootamist Rohukülast tagasi, on olnud päevi, kus on oldud sunnitud sõitma pikka teed üle Saaremaa (mis mõjutab ajakulu kaudu ka autode järgmisi ringe). Eks iga tarnija püüab oma kauba kuidagi kohale saada, kuid päris alati see ei õnnestu," tunnistab Samel.

Kuna saarel võib alati midagi sellist juhtuda, on Selveris selleks võimalike tarneaukudega ka arvestanud ja mõningane kaubavaru on olemas.

"Pikalt muidugi varude pealt jätkata ei saaks. Oleme seetõttu väga tänulikud Hiiumaa vallajuhtidele kiire reageerimise ja koostöö eest, et leida transpordimurele alternatiivseid lahendusi," ütleb Samel.

Puudu on värskest toidukaubast

Kärdla Rimi juhataja Kerli Kohvi sõnul on katkendlik praamiliiklus kauba saadavust mõjutanud ka Kärdla Rimis.

"Hetkel on küll vaid vahele jäänud üks kaubatarne kord. Enim mõjutab see värske kauba saadavust, nagu näiteks piim, liha, puu- ja köögivili. Samuti tunneme puudust pitsa toorainest. Kuivainetega on veidi lihtsam," ütleb Kohv.

Ta lisab, et kõige rohkem on kahju sellest, et pood ei saa pakkuda oma tavapärases külluses puu- ja köögivilja, sest just seda ostavad hiidlased Rimist kõige meelsamini.

Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on mõju loomulikult suur ning tavapärane kaubaringlus tugevalt häiritud.

"Kiirestiringlevad kaubad saabuvad hilinemisega ja paarile viimasele päevale planeeritud tavakaupade vedu jõuab loodetavasti sihtpunkti homme. Kaks viimast päeva on kaubaautod sõitnud Hiiumaa ja mandri vahet läbi Saaremaa, see tähendab kahekordseid kulusid nii ülesõitudele, sõidukilomeetritele, autojuhtide tööajale jne. Samuti on laevaühenduse katkemine mõjutanud ka mitmete meie arendusprojektide graafikuid," selgitab Miido.

Kõigest sellest hoolimata on Hiiumaa Tarbijate Ühistu viimastel päevadel suutnud kõikides oma kauplustes tagada kaupadega varustatuse ning Hiiu Pagari ja Hiiu Köögi toodete õigeaegse jõudmise mandri kauplustesse eelkõige tänu Hiiumaa vallavalitsuse ja Kihnu Veeteede kiirele tegutsemisele, mille tulemusel suudeti häiringute tekkimisel korraldada lisareisid Sõru-Triigi laevaliinil.

Miido sõnul tuleb selle eest tunnustada ja tänada kõiki nimetatud osapooli ja nendega seotud isikuid, kelle operatiivne tegutsemine on võimaldanud ellu viia leevendavaid lahendusi nii keerulistesse oludesse sattunud elanike kui ettevõtjate jaoks.