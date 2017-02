Saarte ja mandri vahel reisijatele on plaanis vajadusel pakkuda lisareise ka siis, kui järgmise reisini on vähem kui kaks tundi ja järjekord pikaks veninud.

Eile pärastlõunal jõudsid TS Laevad ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium arusaamisele, et suurema nõudlusega aegadel saab laevaoperaator olla paindlikum lisareiside tegemisel.

"Juhul, kui sadam-ala on sõidukeid täis ja järjekord suurenemas, siis võib TS Laevad teha ka lisareisi juhul, kui järgmise reisini on vähem kui kaks tundi ja laevaoperaatoril on laev, mis ei tee parasjagu graafikureise," ütleb TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padar.

Mõlemad osapooled näevad, et reisijate arv on suurenemas. "Seda näitas juba jaanuarikuu, kus võrreldes eelmise aastaga reisis mandri ja suursaarte vahel ligi 8000 reisijat ja veeti 2800 sõidukit rohkem. Nii TS Laevad kui ministeerium soovivad, et reisimine saartele ja tagasi oleks võimalikul mugav ja probleemidevaba," kinnitas Padar.

Kuna saarte- ja mandrivaheline reisijatevoog on kõikuv ja nõudlus muutlik nii reiside kellaaegade, päevade kui ka kuude lõikes ning tõenäoliselt tuleb jätkuvalt ette päevi ja reise, mil ooteajad jäävad ka siis pikaks, kui liinil on kaks või suisa kolm laeva, soovitab TS Laevad inimestel võimalusel oma reisi ette planeerida ja soetada ülesõidupilet varakult praamid.ee e-teenindusest.