Uber lahkub Soomest: juht süüdistab puudulikku seadusandlust

Sõidujagamisteenust pakkuv mobiilirakendus Uber lahkub Soomest 15. augustil, kuna praegune Soome seadusandlus teeb Helsingis tegutsemise raskeks.

Uber lahkub Helsingist 15. augustil, ent plaanib järgmisel suvel naasta, kirjutab Ilta Sanomat. Ettevõte selgitab pillide kokku pakkimist sellega, et Soome seadusandlus on nende tegutsemise keeruliseks muutnud.

Sõidujagamisteenus Uber on Soomes palju vastakaid reaktsioone tekitanud. Näiteks on Uberi juhte trahvitud selle eest, et nad pakuvad autoriseerimata taksoteenust.

"Me otsustasime, et on parem panna UberPOP alates 15. augustist pausile, kuni tulevased seadusemuudatused pakuvad meile tegutsemiseks paremat keskkonda," ütles Uberi Soome juht Joel Järvinen.

Uber lubab tagasi tulla järgmisel suvel, kui Soome uus liiklusteenuse akt on jõustunud. Esialgu pakutakse naasmise ajaks järgmise aasta juulit. Samuti loodab Uber, et uus akt lubab neil laiendada oma teenuseid ka väljapoole Helsingit.

Kuna ettevõtte ajutine lahkumine Soome turult toob kaasa mitmete praeguste juhtide tööta jäämise, on Uber lubanud toetada oma juhte vahepealsel ajal. Kuidas seda teha plaanitakse, pole veel täpsustatud.