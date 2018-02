Üle 200 000 tuludeklaratsiooni on esitatud, tagasi makstakse üle 40 miljoni euro

Maksu- ja tolliameti teatel on tänahommikuse seisuga esitatud 233 512 tuludeklaratsiooni, mille alusel tehakse 40,2 miljoni euro eest tagasimakseid. Riigile tuleb tagasi maksta 1,9 miljoni euro eest maksmata tulumaksu.

Kulude jagamise võimalust on kasutatud 10 947 korral, teatas maksu- ja tolliamet.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Uku Tampere ütles eile Delfile, et seni on peaaegu kõik deklaratsioonid laekunud e-maksuameti/e-tolli vahendusel ning nutitelefoni kaudu esitamise osakaal on ca 20%.

Tampere kinnitusel on süsteemid pidanud väga hästi vastu. "Aeg-ajalt oleme ainult lühikeses ajaks pidanud piirama esitama pääsevate inimeste hulka, et liigne koormus ei seaks ohtu nende deklaratsioonide esitamist, mida on juba täitma asutud," selgitas Tampere.