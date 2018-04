Ülipopulaarne venelaste sõidujagamisteenus plaanib Eestis kanda kinnitada

ERR-i venekeelse uudistetoimetuse andmetel on Venemaal sõidujagamisteenust pakkuval ettevõttel Yandex Taxi plaanis lähiajal Eesti turule siseneda.

Esialgsetel andmetel siseneb Yandex Taxi Eesti turule mai alguses.

Lätis on Yandex Taxi tegutsenud juba kuu aega.

Ettevõte plaani hetkel ei eita ega kinnita, kuid firma kodulehel on avaldatud juba avaldatud Eestiga seotud töökuulutusi.

"Me oleme tõepoolest juba kaua aega mõelnud Balti riikide peale," tunnistas Yandex Taxi kommunikatsioonijuht Natalja Žuravljova ERR-i venekeelsele uudisteportaalile. "Kuu aega tagasi saabusime Lätti ja meil pole kavas sellega piirduda. Meid huvitab Eesti turg. Hetkel me ei ole siiski valmis rohkem rääkima. Meile ei meeldi plaane kirjeldada, vaid me eelistame rääkida sellest, mis on juba juhtunud."

Žuravljova sõnul on Riias kuu aja jooksul Yandex Taxi teenuseid kasutanud ligi 50 000 inimest.

Nii Lätis kui ka Eestis tuleb Yandex Taxil hakata konkureerima varem tegutsemist alustanud Taxify ja Uberiga.