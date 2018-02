Vaata, mida on piimahind Eesti poodides viimase kuue kuuga teinud

Tänane Ärileht kirjutab, et piima kokkuostuhind on langenud, kuid piima hind poelettidel muutumatuna püsinud.

Piima kokkuostuhinna tuntavas languses süüdistatakse nii maailmaturu kõikumisi kui ka kaubanduskettide ihnust.

Mullu detsembris oli Eesti keskmine piima kokkuostuhind 331,7 eurot tonni kohta, kuid juba sellel kuul maksab sama kogus 290 euro ringis. Kissa-Märdi taluperemehe Väino Viidebaumi sõnul on langus kestnud viimased neli kuud. „Veebruari hind oli 289 eurot, aga kui ma vaatan poehindu, siis seal pole midagi langenud,” nentis ta.

Viidebaumi sõnu kinnitab ka Kasuliku ostukorv. Kui vaadata viimase kuue kuu piimahindu Eesti kauplustes, näeb, et liitri Tere 2,5-protsendilise piima hind on praegusel hetkel täpselt sama, mis mullu sügisel. Septembrikuuga võrreldes võib kohati isegi öelda, et piimaliitri hind poelettidel on pigem kerkinud.

Foto: Delfi Kasulik