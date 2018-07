Vaata, millised on levinuimad töötajasoodustused Eestis

1. Tasuta kohv, tee ja joogivesi – 63,6%

2. Toetused isiklike sündmuste puhul – 61,9%

3. Erialaste täiendkoolituste kulude katmine– 58,4%

4. Paindlik tööaeg – 55,5%

5. Ühisüritused – 52,0%

6. Ettevõtte toodete või teenuste saamine soodustingimustel – 44,9%

7. Prillide ostmise kulude osaline või täielik hüvitamine – 43,7%

8. Paindlikku töötamist toetavad mobiilsed töövahendid – 38,5%

Töötajad soovivad rohkem ise areneda

Töötajate soovitud soodustused erinevad siiski paljuski tööandjate pakutavast. Kõige enam ootavad töötajad, et neile võimaldatakse erialaseid arenguvõimalusi, sh täiendkoolitusi.

Töötajad peavad oluliseks just järgnevaid soodustusi:

1. Erialased arenguvõimalused ja täiendkoolitused – 92,2%

2. Haigusepäevadel keskmise palga säilitamine – 85,3%

3. Vabadel päevadel keskmise palga säilitamine – 81,9%

4. Lisapuhkusel keskmise palga säilitamine – 79,8%

5. Tasuta sportimisvõimalused – 69,8%

6. Toetused isiklike sündmuste puhul – 59,8%

7. Toitlustus soodustingimustel – 58,1%

8. Ühisüritused – 53,3%

Taoline tulemus annab mõtteainet organisatsioonide tegev- ja personalijuhtidele. Tõsiasi on see, et motivatsioonipakett ei täida oma täiseesmärki, kui selle raames pakutavad võimalused ei motiveeri ettevõtte töötajaid.

Seega on oluline veenduda, et organisatsiooni pakutavad soodustused oleksid kooskõlas töötajate ootustega.

Agentuur Brandem on tööandja turundus- ja värbamisagentuur, mille eesmärk on aidata ettevõtetel hoida ja leida häid töötajaid. Viimase kolme aasta jooksul on agentuur läbi viinud üle 150 tööandja brändingu-, värbamis-, turundus- ja personaliotsingu projekti.