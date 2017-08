Vene mees vooderdas minibussi saja kilo Soome juustuga, kuid jäi piiril haledalt vahele

Venemaa embargo Euroopa Liidust toodud kaupadele on jätkuvalt jõus ja alles hiljuti tuli ühel venelasel selle hapusid vilju mekkida.

Kolmapäeval püüdis kõnealune Venemaa kodanik 99 kilo Soomest ostetud juustu üle piiri kodumaale viia, kuid jäi vahele, kirjutab Yle uudisteportaal.

Vene piirivalvurid leidsid piimatooted smugeldaja Volkswagen Caravelle'i minibussi uste seest. Kogu buss oli sedasi juustuga vooderatud.

Näib, et venelased on suured Soome piimatoodete armastajad ja seda hoolimata kolmeks aastaks kehtestatud Vene Föderatsiooni kehtestatud impordikeelule. Keelu järgi piiratakse riiki importtoidu sissevedu. Lubatud normpiiriks on viis kilo, mille ületades kaup konfiskeeritakse.

99 kilo juustu, millest enamik oli Valio toodang, läks samuti konfiskeerimisele.

Lisaks piimatoodetele kehtib Vene embargo ka lihale, kalale, puu- ja juurviljadele.

Tegu pole aga sugugi mitte esimese juustusmugeldajaga. Alles jaanuaris jäi Vene piiril vahele sarnane tegelane, kes püüdis üle piiri viia 37 kilo ebaseaduslikku juustu.

Alles esmaspäeval hävitasid Vene võimud 1,5 tonni Poola põllumajandussaadusi ning juuli lõpul hävitati 20 tonni võid Lõuna-Uuralites.