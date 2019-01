VIDEO | Hoogu juurde: sõbralik jalakäija aitas Mustamäel pakiroboti lumehangest välja

Antud videos on näha, kuidas jalakäija aitab lumehange takerdunud roboti sellest välja.

Nähtub, et robot on ülekäiguraja ületanud, kuid takerdub siis hange ega saa kõnniteele. Autod loomulikult ootavad kannatlikult, et masin edasi liiguks. Samal ajal ootab teeületust ka üks teine pakirobot, aga ilmselgelt see kamraadi aidata ei saa. Nii tõukabki takerdunud roboti kõnniteele naissoost jalakäija.

Stashipi esindaja on Kasulikule rääkinud, et liikluses veendub pakirobot enda turvalisuses ja ei võta mingisuguseid riske. Sama juhtub ka ülekäigurajal teed ületades, robot ootab ära kõik mööduvad sõidukid ja alles siis, kui teel pole ühtegi ohutu, jätkab sõitu.

Praegused ilmaolud on aga pisikestele robotitele keerukad. Aga vähemasti on näha, et linlased on sõbralikumad. Detsembris kirjeldas üks lugeja olukorda, kuidas jalakäija otsustas jalaga pakirobotit lüüa. "Firma peaks kõigile selgeks tegema pakirobotite algoritmi. Millal pakirobot tee peale liigub? Kas peaks teed andma? Kas ta üldse mingil juhul hakkab liikuma kui pakirobot teed annab," ütles lugeja.

Mainitud robotid veavad praegu toitu ja pakke vaid Mustamäe piirkonnas.