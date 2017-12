VIDEO JA FOTOD! Linna parim jõulukingituste valik ja TOP kingid! Vaata, kuidas möödus kogupere jõulufestivali esimene päev!

Tänasest kuni pühapäeva õhtuni toimub Tallinna Lauluväljakul muinasjutuline kogupere jõulufestival Suur Tallinna Jõululaat, mis paistab silma võimsate valgusinstallatsioonidega, tohutu jõulukingituste valikuga ning rohke meelelahutusega. Laadareporter pani kokku Suure Tallinna Jõululaada TOP10 jõulukingituste valiku igale pereliikmele ning seda kuni 20 euro ulatuses.

1. Vainupusle - Naturaalsed ning käsitsi valmistatud loomakujulised pusled lastele. Vainupusle pesitseb laada esimesel korrusel.

2. RS Wood loomakujulised naturaalsest puidust rahakassad samuti esimesel korrusel. Otsi puitu ja värve.

3. Korralik perepea jõulupakk on teisel korrusel lava lähistel ning sisaldab Mulgi Pruulikoja valikut nende parimatest õlledest. Saadaval on ka Mulgi Pruulikoja õlle juurde sobiv mehine õlleklaas.

4. Emale, pruudile ja sõbrannale jagub kinke pitskinnastest couture riieteni. Ehete valik on fantastiline ning sõbralikud teenindajad aitavad leida just Sinu daamile parima. Üks ilusama ehtevalikuga lette Nauska asub teisel korrusel.

5. Muidugi ei saa jõulude ajal kõrvale jätta ka koeri ning kasse, kelle mugavuse jaoks leiduvad kolmandal korrusel käsitööna valminud lemmikupesad.

Olenemata vanusest või soost mainiksime ära veel mõned kingileiud, mis nii oma kingilikkuse kui hinna poolest on jõulukotikese jaoks justkui loodud.

6. MyPrint teisel korrusel pakub imeilusaid jõulukaarte ning kalendreid. Kalendrid sobivad nii koju kui kontorisse ja on tavapärasest palju huvitavama lahendusega. Mine piiluma.

7. Kiiksuga šokolaad on pannud kinkepakendisse tõepoolest niivõrd kiiksuga šokolaade, et seda peab ise nägema, et uskuda. Kas tõesti võib olla juustukomplekt ja kruvikeeraja magus ja maitsev?

8. Mamm&Frukt on toonud lauale elegantse välimusega kodumaised käsitööveinid. Mine maitsma ning proovima esimesele korrusele. Kindlasti leiad ka Sina oma lemmiku.

9. Tervisesõber, kes armastab šokolaadi peab seadma oma sammud kolmandale korrusele Jõuluvana lähedusse, sest sealt leiab parima puhtast kakaost šokolaadide valiku. Mitte ainult ei ole see naturaalne šokolaad maitsev, vaid ka pakendid on üks ilusam kui teine.

10. Kõige huvitavam leid oli Käsitsi Kirjutatud Raamat, mille kirjeldamiseks ei jagu sõnu. Selline pühendumus ning sihikindlus on toonud letile toote, mille omamise üle saab tunda ainult uhkust.