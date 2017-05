VIDEO: Milline näeb välja Tallinna liiklus läbi jalgratturi silmade? Kaamera külge ja teeme asja selgeks

Tallinn on teinud küll ponnistusi kergliikluse edendamiseks, ent rattalinnast on asi kaugel. Probleem näib olevat kombinatsioon kahest asjast: üldine liiklushierarhia, mis seab autod eelisseisusesse ning jalgratturite liigne uljus napis infrastruktuuris orienteerumisel. Siin on väike spikker autojuhtidele - milline ikkagi näeb välja Tallinna kesklinn läbi ratturi silmade?

