Viiendal Pärnumaa töö- ja karjäärimessil osaleb 54 ettevõtet, pakkumisel on ligi 500 töökohta

4. aprillil kell 12-16 toimub Pärnu Kontserdimajas (Aida 4) Pärnumaa töö- ja karjäärimess 2018.

Külastajad saavad tutvuda 54 ettevõtte ja nende värbamistingimustega, osaleda loengutes, külastada karjäärituba ning kohtuda silmast silma tööandjatega.

Vabu ametikohti on messil ligi 500, teiste hulgas tööandjate omad, kes messil osaleda ei saa, kuid tööd pakuvad.

Mess toimub juba viiendat korda, juba teist aastat järjest toimub samal ajal kontserdimajas noorte infomess Suunaja.

„Väga oodatud on messile suveks tööd otsivad noored. Paljud tööandjad pakuvad suviseid, hooajalisi töökohti, mis sobivad hästi koolivaheajaks. Noorele annab see suurepärase võimaluse saada töökogemus ja sissetulek,“ rääkis Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.

„Valisime messi loenguteks sellised teemad, mille vastu on viimasel ajal kõige enam huvi tuntud. Usume, et loengud on vajalikud ja informatiivsed ning inspireerivad paljusid. Julgustan kõiki osalema ja võtma üritusest enda jaoks maksimumi,“ lisas ta.

Eesti, Rootsi, Hollandi ja Saksamaa EURES nõustajad jagavad infot välismaal töötamise kohta, näiteks otsib Rootsi ettevõte TG Fibernet AB messilt IT valdkonna töötajaid. Töötamise võimalust pakutakse ka teistes Eesti maakondades: töötajaid otsivad näiteks Vanglateenistus ja SOS Lasteküla Eesti Ühing.

Kammersaalis toimuvad loengud tööotsingutest Pärnumaal, ettevõtlusest, enesearendamisest, uutest maksumuudatustest ja tuleviku töökohtadest.