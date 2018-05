Viking Line astub Tallinki kandadele: suveks tuuakse Tallinna-Helsingi liinile kaks lisalaeva

Viking Line tihendab suvist Tallinna ja Helsingi vahelist laevaliiklust.

Tallinna–Helsingi liini populaarsus jätkab kasvutrendi. Viking Line vastab nõudluse kasvule, tuues suviseks kõrghooajaks 16. juunist 12. augustini liinile laevad Gabriella ja Mariella, mis teevad kordamööda iga päev ühe lisareisi Tallinnasse.

Uuendusena lisandub Viking XPRS-i graafikusse pühapäeviti ka üks hilisõhtune lisaväljumine.

„Kuna endiselt on Helsingi eestlastele ning Tallinn soomlastele üks lemmiksihtkohti, siis on suvekuudel nõudlus Tallinna–Helsingi liinil eriti suur. Mõnel päeval on liinil 30 väljumist ja ikka on kohti vähe. Lisaväljumistega toome liinile rohkem reisija- ja autokohti,“ ütles Viking Line'i liinijuht Jaakko Ahti.

Pühapäeval, 17. juunil kell 22.15 teeb Viking XPRS oma esimese hilisõhtuse väljumise Tallinnast Helsingisse. Ülejäänud nädalapäevadel – esmaspäevast laupäevani – on võimalus jääda laeva ööbima, ostes koos laevapiletiga ka ööbimiskajuti, ning väljuda laevast alles järgmisel hommikul juba Helsingis.