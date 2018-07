Visadus annab valikuvabaduse

Madis on 30ndates noor heleda peaga mees. Kui ta hommikul majahoidjana tööd alustab ning hoolsalt nelja kortermaja ümber askeldab, ei aima keegi teda vaadates, et noormehe tee valitud eriala ja töökohani oli uskumatult pikk ning täis eneseületust.

Madise tee praeguse töökohani pole sujunud nii kergelt, kui inimestel enamjaolt läheb. Tema unistuste elluviimisel on olnud komistuskiviks vaimne puue, kuid tohutu sihikindlus, mida ta ametit omandades üles näitas, on päädinud tasuva töökoha ja majaelanike rahuloluga.

Töökoht mändide all

Madis võtab oma töökohta väga tõsiselt, ta on viisakas ja teretab igal hommikul kõiki majaelanikke. Tema sõnul on töö vabas õhus vaheldusrikas, ainult suure lumega talvel on raske avarat territooriumi puhtana hoida – siis peab ta käima ümbrust lumest puhastamas kaks korda päevas. Vajalikke puhastusseadmeid käsitseb ta osavalt ja tööruum, kus ta tarvikuid hoiab, on piinlikult puhas.



Majaelanikega Madisest rääkides kiidavad nad noormeest. „Ta hoiab ümbruse puhtana ja varasemalt töötanud majahoidjatega võrreldes on ta hoolas ja tubli. Me oleme temaga väga rahul,” sõnab vanem proua, kes pargitud autost väljub.

Kool muudab

Tubli noormees on selle ametikoha nimel lõpetanud Kopli ametikooli kaks korda. Hariduslike erivajadustega õpilastele ametioskusi pakkuv kool õpetab välja puhastusteenindajaid (kui täpne olla, siis puhastusteenindaja-abilisi). Tublimatele õpilastele, kes puhastustehnika ja masinad paremini selgeks saavad, pakutakse iseseisvat tööd puhastusteenindajana. See on koolilõpetajatele suur samm, et iseseisvas elus toime tulla ning saadavad palganumbrid ka kinnitavad seda. Lisaks saavad nad kooli lõpetades kutsetunnistuse, mis on edaspidises tööelus väga oluline.

Õpetajate sõnul on nende õpilastel igapäevaelus eduelamusi kordades vähem. Pädeva spetsialistina töötades saavad nad kinnituse, et neilgi on võimalik iseendaga toime tulla, käia tööl ning olla hinnatud töötaja.

Madise ema Marje räägib, et neile oli suureks rõõmuks, kui avati puhastusteeninduse eriala, tollal kandis õppesuund kodumajanduse nime. Madis sai palju teadmisi toiduvalmistamisest, pindade puhastamisest ja tekstiilide parandamisest ning hooldusest. Kõik see andis varem pelglikule noormehele tohutult enesekindlust juurde. Käidi erinevates kohtades praktikal, mis andsid praktilisi oskusi ja teadmisi ning mitmekesise tööpagasi. „Ta ületas praktikakohtades oma hirme ja saab nüüd hästi hakkama. Kuna kodumajandusõpe muutus puhastusteenindaja omaks, läks Madis uuesti kooli eriala omandama, sest talle tundus, et see amet annab rohkem valikuvõimalusi,” lisab ema. Madis ise kiidab kooli, kus keskkond toetas õppimist ja vähem oluline ei ole õpilaste tore omavaheline läbisaamine, mida on ka aastate pärast hea meenutada.

Siimu ja Maksimi tee

Kohtun sama eriala värskete koolilõpetajatega, minuga räägivad Siim ja Maksim. Siimu valikuid kooli valimisel aitasid teha Mattiase põhikooli õpetajad, kui noormees õppis lisaaastal. „Sain tulla Kopli ametikooli proovipäevale, osalesin toiduvalmistamise tunnis ja nii see algas,” kirjeldab Siim toonast aega.

Maksimi valikud olid keerulisemad, tema valikuid aitas teha lastekodu, kust poiss pärit on. Kuigi noormehe esmane valik oleks olnud elektrikuamet, nõuab kehtiv seadus keskharidusega väljaõpet ja see jääb põhikooliharidustasemega Maksimile praegu kättesaamatuks. Küll oli ta aga tubli, et tuli eestikeelsele väljaõppele kasina keeleoskusega ning pidi kahekordselt pingutama, lisaks ametiõppele õppima juurde uusi eestikeelseid sõnu ja erialatermineid. Õpetajad tunnustavad Maksimi ponnistusi – alguses tunnis sõnatult põrnitsev poiss suutis hiljem teisi praktikal eesti keeles juhendada ja õigeid töövõtteid õpetada.

Viimases praktikakohas Kristiine keskuses pakuti Maksimile täiskohaga puhastusteenindaja ametikohta, mille üle noormees eriti uhkust tunneb. Tema püüdlikkust puhastusmasinatega töötades on märganud ka teised.

Siim tegi esimese praktikatöö oma eelmises koolis, Mattiase koolis, kus ta varasemalt poisina õppinud oli. Noormehe huvi trollide vastu viis teda hiljem praktikale trammi- ja trolliparki, kus ta puhastas trolle ja kontoriruume. Sealsed töötajad olid temaga väga rahul. Nüüd otsib Siim busside ja ühistranspordi suunal puhastusteenindaja ametit.



Siim trammi- ja trollipargis praktikal. Foto: Kopli Ametikool

Ametikooli tunnustavad mõlemad noormehed, nende sõnul on laiapõhjaline õpe valmistanud neid hästi ette iseseisvaks eluks ja nii ei jää nad isegi söögi tegemisel hätta. Siimu sõnul saab ta ka Pavlova koogiga hakkama, kuigi lemmikuks on siiski makaronid hakklihaga. Maksim lisab, et oskus enda eest hoolitseda ja teadmised eluolust tulevad igati kasuks, sest juba sellel kuul läheb ta üksi elama talle eraldatud sotsiaalmaja korterisse.

Tugiisiku abi

Vaatamata sellele, et vaimse puudega inimesed saavad ameti kenasti selgeks, vajavad paljud neist siiski tugiisikut, kellel on oskused ja teadmised, kuidas erivajadustega inimesi töö tegemisel vajadusel toetada. Olgu selleks siis muutunud töötingimused või töö asukoht, uued masinad või keeruliseks läinud töösuhted. Pealegi eeldab tugiisiku töö empaatiavõimet ja oskust näha suuremat pilti, et erivajadusega inimene saaks tööelust täit rahuldust ja tuleks endaga toime. Väike palk ja spetsiifilised nõudmised nõustajale ei tee tugiisiku ametit kuigi ahvatlevaks.

Keerulisem on neil koolilõpetajatel, kellel pole lähedasi – nii vajaks Maksim endale pädevat tugiisikut, keda pole aga võtta. Madisel on selliseks inimeseks vormistatud tema ema.