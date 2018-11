Võit tarbijatele: Smartlynxilt mõisteti reisijatele välja üle 80 000 euro ulatuses hüvitisi

Lennuabi tegevjuhi Karl Gustav Annuse sõnul moodustasid 160 inimese nõuded kokku veidi üle 80 000 euro, mida Smartlynx keeldus kahjukannatajatele kohtuväliselt väljastamast. „Smartlynxi ükskõikne suhtumine reisijatesse, keda solgutatakse tunde teadmatuses erinevates lennujaamades, pole aktsepteeritav ning kõigil inimestel tekib automaatselt õigus hüvitisele, kui lend hilineb rohkem kui kolm tundi ning see pole põhjustatud ettenägematust asjaolust,“ selgitas Annus.

Probleeme Smartlynxi teenustega on meedias käsitletud korduvalt ning tarbijakaitsele on esitatud arvukalt kaebusi, kuid Annuse sõnul esineb reisijatel tõrkeid ka paljude teiste operaatoritega. „On ainult õiglane, et reisijad, kes peavad kannatama lennufirma süül hilinenud lennu tõttu, ootama tunde lennujaama pinkidel, saavad selle eest ka ausa ja kiire kompensatsiooni. See ongi Lennuabi missioon,“ ütles Annus.

Lennuabi nõustanud COBALTi vandeadvokaat Lembit Tedderi sõnul oli antud asjas kiire lõpplahendi saavutamine kõigi osapoolte huvides ning loodetavasti loob see pretsedent võimaluse lahendada tulevikus analoogsed vaidlused kohtuväliselt. Tedderi sõnul on Lennuabil kavas esitada Smartlynxi vastu peatselt järgmine pakett Lennuabi klientide nõudeid, kusjuures nende kogusumma on kordades suurem kui käesolev asi.