Kuidas rehvid sinu hinge rahu toovad

Uus naastudeta Nokian Hakkapeliitta R3 talverehv pakub väga vajalikku meelerahu äkilise lumetormi või kiiresti külmuvate teepindade korral. Veelgi parandatud haarduvus jääl ja parem juhitavus põhinevad Nokian Tyresi välja töötatud Arctic Sense Gripi kontseptsioonil, mis muudab juhtimise suurepäraselt kontrollituks, täpseks ja vaikseks nii libeda talveilma kui ka puhta tee korral.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV on välja töötatud võimsate linnamaasturite jaoks

Rehvi kompromissitu talvine haarduvus ja kerge juhitavus muudavad sõidu nauditavaks seikluseks nii tihedas talvises linnaliikluses kui ka maapiirkonna kruusastel ja künklikel teedel. Rehv veereb loomuliku sujuvusega ning kontakt teega jääb loogiliseks ja stabiilseks nii jäistes roobastes kiirendades kui ka märjal teel suurel kiirusel kurve võttes. Jäik struktuur ja aramiidist tugevdatud külgseinad annavad rehvile väga vajaliku vastupidavuse, kaitstes seda löökide ja lõigete eest, mis võivad sõidu enneaegselt lõpetada.

Nokian Hakkapeliitta R3 annab põhjamaistel teedel sõitmisele võrreldamatu kergustunde. 68 tootest koosnev suuruste valik vahemikus 14–21 tolli sobib suurepäraselt moodsatele automudelitele, sh hübriid- ja elektrisõidukitele. Rehvid on saadaval näiteks sellistele mudelitele nagu Tesla Model S, Tesla Model 3, BMW i3 ja VW e-Golf. Uue rehvi kiirusindeks on R (170 km/h). Rehvid profiiliga 45 või alla selle on välja töötatud suurematele kiirustele ja neil on kiirusindeks T (190 km/h).

„Uus Hakkapeliitta R3 suurendab maksimaalselt talvise autojuhi meelerahu muutlikus talveilmas. See on tõesti tasakaal talvise sõidu mugavuse ja ohutuse vahel. Rehv veereb täiuslikult ja vaikselt ning säilitab täpse ja kuuleka juhitavuse ning külghaarduvuse, mis on talvise ohutuse seisukohast põhiline reavahetusel ning järskudes kurvides,” ütleb Nokian Tyres’i tootearendusjuht Marko Rantonen.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 63 tootest koosnev suuruse valik katab mõõte 16–21 tolli. Enamik suurustest on märgistatud tähisega XL, mis tähendab suurimat võimalikku kandevõimet. Hübriid- ja elektriautodest sobib uus Hakkapeliitta R3 SUV suurepäraselt näiteks mudelitele Volvo XC90, BMW X5, MB GLC 350e ja Tesla Model X. Kogu moodne tootevalik on saadaval talverehvihooajaks alates 2018. aasta sügisest.

Nokian Hakkapeliitta R3 Vianor

Arctic Sense Grip – suurepärane talvine haarduvus, nauditav sõidukogemus

Talvistel teedel sõitva autojuhi meelerahu rajaneb Arctic Sense Gripi kontseptsioonil. Sümmeetrilise rehvimustri arvutiga optimeeritud lamellid ehk sooned ja lõiked töötavad optimaalselt muutuvates ilmastikutingimustes nii jääl, lumel kui ka puhtal teel.

Talved on muutlikumad kui varem, mille tagajärg on rohkem sõitmist puhtal teel. Ühes tükis keskploki lamellid (Center Block Siping) jäigastavad rehvi keskmist ala, mis meenutab kasvavat puud. Turviseplokid on tihedalt kokku liidetud, mis võimaldab suurepärast sõidustabiilsust ja ohutust suurtel kiirustel kuivadel teedel.

Kammlamellid rehvi õlapiirkonna keskel jäigastavad turviseplokke, mida on tunda suurepärase roolitunnetuse läbi.

Pumplamellid parandavad haarduvust lörtsistel ja märgadel teedel

Hakkapeliittale omast tasakaalustatud juhitavust toetab suure hulga innovatsioonide kasutuselevõtt ning testitud ja läbiproovitud lahenduste edasiarendamine. Rehvi keskpiirkonnas on tuttavad, efektiivsed ja patenditud pumplamellid, kus nende arvu on veelgi suurendatud.

Lamellid eemaldavad või tegelikult pumpavad teepinnalt vett, tagades stabiilse ja kindla haarduvuse lörtsistel ja märgadel teedel. Rehvi servadele lisati põhjalik ja tihe lamellide võrgustik. Teravad siksakservad avanevad ja sulguvad pidurdamisel ning kiirendamisel, parandades nii haarduvust märjal pinnal.

Cryo Crystal 3 osakesed maksimeerivad haarduvust jääl

Maailma parimate talverehvide väljaarendamine nõuab täiuslikku vastastikmõju turvisemustri, rehvistruktuuri ja kummisegude vahel. See hõlmab ka nelja aastat arendust ja enam kui 100 000 kilomeetrit testimist reaalsetes tingimustes. Lisaks põhjalikele katsetustele laboris ja sisetingimustes kasutati nõudlikus arendustöös arvutimodelleerimist ja kiirvõttekaameraid.

Põhjamaise talve äärmuslikust haarduvuse väljakutsest saadi üle Cryo Crystal 3 osakestega uue põlvkonna kummisegus, mis parandab rehvi külg- ja pikihaarduvust. Mikroskoopilised kristallid töötavad nagu omamoodi sisseehitatud naastud, tekitades teravad, kõvad haarduvad servad kummi sees. Rehvi kuludes tulevad taastuvast biomaterjalist ühtlaselt segusse paigutatud kristallid esile ja aktiveerivad haarduvusvaru.

Turvise pealis- ja alusstruktuuri pehmem pealiskiht tugevdab rehvi haarduvust, samal ajal kui tugev aluskiht annab sellele täiendava stabiilsuse. Nende uute Hakkapeliitta rehvide uus talvine kummisegu tekitab erakordse haarduvuse jääl, lumel ja märjal teel ning suurepärase kulumiskindluse erinevates tingimustes.

Mitmetahulised lumeküünised (Snow Claws) turviseplokkide ja rehvi õlapiirkonna vahel tekitavad tasakaalustatud haarduvuse jääl ja lumel, ning seda eriti pidurdamisel ja kiirendamisel.

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV Vianor

Tõhus kütusesääst

Kui võrrelda erinevate rehvitüüpide veeretakistusi, saavutavad põhjamaised naastudeta rehvid tavaliselt madalaimad hinnangud. Tänu oma kergelt veerevale turvisemudelile ja tänapäevasele turvisesegule on Nokian Hakkapeliitta R3 rehvil minimaalne veeretakistus, jäädes isegi suverehvide näitajatele alla. Nokian Hakkapeliitta R3-l on kuni 5% väiksem veeretakistus kui säästlikul Nokian Hakkapeliitta R2 rehvimudelil, mis oli võrdlustestides kõige kütusesäästlikum talverehv.

Kergem veeremine säästab kütust ja suurendab elektrisõidukite sõiduulatust. Võrreldes sarnaste tippklassi talverehvidega tarbivad Nokian Hakkapeliitta R3 rehvidega autod 2% vähem kütust. Näiteks võib juht säästa Soomes keskmiselt kuni 35 liitrit kütust, mis vähendab CO 2 emissioone umbes 80 kg nelja aastaga, mis on talverehvi hinnanguline eluiga.

Väikese veeretakistusega rehvidel on ka positiivne mõju ühiskonnale. Kui näiteks kõik sõiduautod Soomes, Rootsis ja Norras kasutaksid Nokian Hakkapeliitta R3 rehve kogu toote eluea, oleks kütuse kokkuhoid 297 miljonit liitrit, mis vastab umbes 8700 tsisternveokile, ja süsihappegaasi õhku paiskamine väheneks umbes 710 000 tonni võrra. Kasu ühiskonnale sellest süsihappegaasi hulga vähenemisest hinnatakse 28,4 miljonile eurole, võttes aluseks, et süsihappegaas läheb ühiskonnale hinnanguliselt maksma 40 eurot tonni kohta.*

Uus Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – mugav ja stabiilne sõit

See uus rehv toetab aktiivselt linnamaasturite stabiilsuskontrolli süsteeme ja saab suurte rattakoormustega hakkama täpselt ja paindlikult. Sirged ja tõhusalt hambulised rehvi õlapiirkonnad suurendavad selle haarduvate servade ala ja aitavad kaasa tõhusale haarduvusele, eriti kurvides.

Keskribi on laiem kui sõiduautodele välja töötatud turvisemustril, andes kasuliku lisastabiilsuse ka raskematele sõidukitele. Arctic Sense Gripi kontseptsioon ja paljude lamellidega turviseplokid, mis ulatuvad serva poole, tagavad oma sõiduki sooritusvõimet ära kasutavatele linnamaasturi juhtidele tasakaalustatud haarduvuse ja juhitavuse isegi äärmuslikes tingimustes. Rehv tundub mugav ja selle käitumine on prognoositav alates esimesest sügiskülmast. Rehvi tugevat kahekordset struktuuri kasutatakse ka erinevates teeoludes nõutava vastupidavuse optimeerimiseks.

Aramiidist külgseinad maksimeerivad vastupidavust

Linnamaasturite rehvid saavad kõige sagedamini kahjustada löökidest rehvi külgseinale. Nagu kõikidel Nokian Tyresi linnamaasturite rehvidel, on ka Nokian Hakkapeliitta R3 SUV rehvidel aramiidist tugevdatud külgseinad. See ainulaadne lahendus annab linnamaasturi rehvidele parema vastupidavuse löökidele ja lõigetele. Külgseina segu sisaldab äärmiselt tugevat aramiidist põhikiudu, mida kasutatakse ka kuulikindlates vestides, andes rehvile erakordse kaitse kulumise ja lõigete vastu.

Patenditud ohutus

Rehvi turvis sisaldab Nokian Tyresi sõiduohutuse indikaatorit (Driving Safety Indicator – DSI). Talveohutuse indikaator (Winter Safety Indicator – WSI) jääb nähtavaks, kuni soone sügavus on neli millimeetrit. Kui lumehelves on kulunud, soovitame piisava ohutuse tagamiseks osta uued talverehvid.

Koha- ja surveindikaatorid rehvi infoalal suurendavad ohutust. Infoala võimaldab üles märkida õige surve ja paigaldamiskoha rehvide vahetamise korral. Mugavust ja ohutust parandab veelgi täiendav sektsioon, mida saab kasutada rattapoltide väändemomendi ülesmärkimiseks.

* Arvutused põhinevad Nokian Hakkapeliitta R3 ja teiste tippklassi talverehvide veeretakistuse võrdlusel. Arvutustes kasutatud peamised eeldused: Soomes on sõiduautode arv 2,6 miljonit, keskmine läbisõit 14 400 km ja aastane keskmine kütusekulu 6,7 l / 100 km. Talverehve kasutatakse hinnanguliselt 45% kogu läbisõidust. CO 2 emissioon läheb arvutuste järgi ühiskonnale maksma 40 eurot CO 2 tonni kohta, mis on kooskõlas kuluga, mida kasutavad Soome transpordiamet, Norra maanteeamet ja USA keskkonnakaitse agentuur.

Allikas: KPMG True Value meetodil põhinev hindamine.