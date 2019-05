13. mail toimub järjekordne E-smaspäev ehk 24 tundi sooduspakkumisi e-poodidelt!

E-smaspäev toimub iga aasta mai- ja novembrikuu teisel esmaspäeval ning sel aastal juba kümnendat korda.

Viimati osales juba rohkem kui 150 e-poodi ning 24 tunni jooksul külastas kampaanialehte pea 50 000 unikaalset külastajat, kes veetsid seal keskmiselt viis minutit, vaadates välja parimad ja aktraktiivsemad pakkumised ning minnes edasi e-ostlema.

Tarbijad on E-smaspäeva juba niivõrd hästi vastu võtnud, et paljud e-poed andsid tagasisidet, et piltlikult öeldes olid tarbijad e-poe ukse taga juba 12. mai õhtul. Tarbijate ja e-kauplejate positiivse vastuvõtu tõttu otsustas e-kaubanduse liit koostöös Delfiga, kes on kampaania partner, minna sel aastal ka Lätti. Nii toimubki 13. mail E-smaspäev esimest korda ka Lätis.

Viimasel korral jäi 150 e-poest üle 80% müügitulemustega väga rahule. Seda näitavad ka E-smaspäeva külastajate rekordarv sessioone ja sessioonide pikkused.

Tule ja vaata, mis pakkumised tarbijaid seekord nii Lätis (epirmdiena.delfi.ee/) kui ka Eestis (esmaspaev.delfi.ee/) hullutavad.