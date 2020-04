Kuidas säästa raha ja aega, sõites elektrilise tõukerattaga?

Tänavapildis on elektriline tõukeratas saanud harjumuspäraseks. Jättes kõrvale uudsuse ja sellega seotud elevuse, siis mis on need praktilised põhjused, miks elektriline tõukeratas on aina enam nagu esmavajalik tarbeese?

1. Kulusäästlik transport

Elektritõukeratas kasutab liikumiseks elektrit. 100 kilomeetri läbimiseks kulub elektrit olenevalt mudelist 10–15 senti. Autoga linnas liikudes on kulu väiksema auto puhul 6,5 eurot 100 kilomeetri kohta, suuremal 13 eurot 100 kilomeetri kohta. Keskeltläbi on kulude sääst 80-kordne. Autoga 100 kilomeetrit on kulude mõttes sama, mis elektritõuksiga 8000 kilomeetrit.

2. Hoiab kokku aega

Keskmine ameeriklane istub aastas 54 tundi liiklusummikus. Paljudes linnades ka üle 100 tunni. Lisandub 85 tundi parkimise otsimise aega. Ameeriklase elueast möödub üle aasta ummikutes. Eestis on arvutatud keskmiseks ummikus istumise ajaks 18 tundi aastas. Lisaks parkimiskoha otsimine. Tallinnas liiklejatel kulub ummikutele ja parkimisele kindlasti rohkem aega kui Eestis keskmiselt. Tõuksisõit on igal juhul ajavõit.

3. Madalad ülalpidamiskulud

Auto ülalpidamiskulud on teada: kindlustus, registreerimistasu, parkimine, rehvid, õlivahetus ja muu hooldus jne. Jättes kõrvale kallimad mudelid, räägime suurusjärgust 600–1500 eurot aastas ilma kütuse ja parkimistasudeta. Elektrilise tõukeratta hooldus tähendab ka kulusid: rehvid, pidurid jms. Olenevalt mudelist ja läbisõidust võivad kulud olla mõnikümmend kuni mõnisada eurot. Kulude erinevus on taas kümnetes kordades. Vahe paisub veel suuremaks, kui arvestada, et tõukeratta parkimine on tasuta. Auto parkimise eest tuleb aga maksta.

4. Keskkonnasõbralik

Keskkonnamõju mõõdetakse CO 2 emissiooni alusel 1 kilomeetri kohta grammides ühe reisija kohta: auto 143, mootorratas 107, hübriidauto 89, buss 75, elektriauto 38, tramm 23, elektritõukeratas 3 grammi. Need andmed põhinevad Belgia elektrienergia CO 2 sisaldusel. Eestis on tänu põlevkivi kasutamisele energia CO 2 sisaldus 1kWh kohta kordi kõrgem. See ei muuda aga elektritõukeratta kohta keskkonnasõbralikkuse edetabelis. Võrreldes autoga on elektritõukeratta keskkonnamõju kuni 40 korda väiksem.

5. Rohkem aega värskes õhus

Tõukerattaga sõitmine on aktiivne tegevus, küll mitte nii sportlik kui rattasõit, kuid piisavalt. Tõuksiga saab sõita tööle või ärikohtumisele ilma, et peaks muretsema kas olen ikka piisavalt esinduslik või olen värskuse vändates kaotanud. Erinevalt autost või ühistranspordist on tõuksiga sõites kontakt looduse ja ümbritsevaga. Eestis on õhu kvaliteet väga hea, nii et iga väljas oldud hetk on värskes õhus viibimine. Sõidad, tuul sasib juukseid, töömõtted ja mured haihtuvad. Kohale jõuad aktiivse ja energilisena.

6. Lahe!

Autoga sõitmine on nii tavaline, bussisõit lausa igav. Hoides kinni tõuksilenksust, siis hoiaks nagu elul sarvist – ise juhid. Üks tuntud turundustegija ütles, et ta saab tõuksiga äärekividelt hüpates tunda taas väikese poisi tunnet. Üks tubli programmeerijast naisterahvas ütles aga, et kui õhtul oled väsinud ja midagi ei jaksa, siis tõuksiga mere äärde või metsa ikka jaksad sõita. Ja kõik on jälle hästi.