Head ametioskused ja ettevõtlik hoiak - võti tööturul läbilöömiseks

Kutseharidus annab noorele väärtuslikud oskused, millele on tööturul lihtne rakendust leida. Samas on tööturg nii kiires muutumises, et ainult ameti õppimisest enam ei piisa – vaja on ka ettevõtlikkust, head kohanemisvõimet ja oskust end pidevalt edasi arendada. Nende oskuste arendamiseks õpilastes on edumeelsed ja tulevikku vaatavad kutsekoolid juba täna ettevõtlusõpet rakendama hakanud.

Viljandi Kutseõppekeskuses ja Kuressaare Ametikoolis alustati ettevõtlusõppega juba ligi viis aastat tagasi, kuid kooli esindajate sõnul on ettevõtlusõppe mudel siiani pidevas arengus ja muutub vastavalt õpilaste ja kooli vajadustele.

„Meie eesmärk ei ole koolitada igast õpilasest ettevõtjat, vaid pigem ettevõtlikku noort inimest, kes tahab ja oskab oma unistusi ellu viia. Ettevõtlusõpe annab õpilastele võimaluse esmapilgul teoreetilisena tunduv aine õppekavas praktiliselt läbi teha," põhjendas Viljandi Kutseõppekeskuse arendusjuht Karmen Selter, miks kool ettevõtlusõppe järgi vajadust nägi.

Ka Kuressaare Ametikooli õpetaja Marve Koppel nõustub, et ettevõtlusõppe peamine eesmärk on õpilastele lisavõimaluste andmine, mis toetaks nende erialast haridust. „Tahame, et meie õpilased saaksid hilisemas elus hästi hakkama. Selleks on vaja eelkõige lahendusele orienteeritud mõtteviisi, mis iseloomustab ettevõtjaid. Ettevõtlusõpe suurendab noorte läbilöögivõimet ja muudab nad tööturul konkurentsivõimelisemaks," kommenteeris Koppel.

Mis kasu saab kutsekooli õpilane ettevõtlusõppes osalemisest?

Nii Selter kui Koppel leidsid, et praktilise kogemuse läbi õppimine on noortele väga vajalik, kuna arendab planeerimis-, suhtlemis-, esinemis- ja meeskonnatöö oskusi. „Ettevõtlusõpe võimaldab noortel kasvatada enesekindlust ja omandada hilisemas tööelus hädavajalikke oskusi. Tänapäeva noortele on äärmiselt oluline osata end esitleda, suhelda vabalt võõraste inimestega ja teha nendega koostööd. Neid oskusi klassiruumis ei õpeta, kuid neid saab omandada läbi praktilise kogemuse," ütles Koppel.

Õpilasfirma loomisel valivad noored tavaliselt oma erialaga seotud toote või teenuse. See annab neile hea ettekujutuse, kuidas oma erialal õpitud oskusi klientidele millegi vajaliku pakkumiseks ära kasutada. „Õppimine on edukas siis, kui õpilane näeb selles praktilist kasu. Noori inspireerib väga oma toote või teenuse loomine, ning selle protsessi käigus areneb ka tema vastutustunne, ajaplaneerimisoskus ning töö tulemuste analüüsi oskus," kommenteeris Selter.

Neid oskusi on vaja nii ettevõtjal kui ka palgatöölisel. „Mõned koolilõpetajad otsustavad luua oma ettevõtte ja ise enda tööandjaks hakata, teised aga eelistavad palgatööd. Mistahes viisil töötades on igal juhul oluline, et inimene on algatusvõimeline ja suudab ise probleemidele lahendusi leida," sõnas Koppel.

Mida õpilased ise ettevõtlusõppest arvavad?

„Õpilaste huvi on erinev. Kõik sõltub sellest, kas õpilane on oma loomult tegus ja aktiivne või eelistab pigem tagaplaanile hoida," kommenteeris Selter. Kui programmi alguses on negatiivset hoiakut rohkem tunda, siis hiljem, pärast õppe läbimist, on rahulolu suur. „Õpilased mõistavad kogemuse laiemat kasu ja saavad korda läinud tegevustest indu ka edaspidiseks. Teisel õppeaastal on mitmed õpilased öelnud, et tulevad ka hea meelega oma kogemusi noorematele õpilastele jagama, et ka neid ettevõtlusõppes osalema innustada," lisas ta.

Kutsekoolide arvestuses loodi enim õpilasfirmasid sel aastal Viljandi Kutseõppekeskuses ja Kuressaare Ametikoolis. Noored ise leiavad, et firma loomine ja juhtimine on küll keeruline ülesanne, kuid annab neile väga väärtusliku kogemuse.

„Saime õppe käigus teadmisi firma loomisest ja toodete müügist. Õpilasfirmaga tegelemine nõudis väga paljude eri valdkondadega tutvumist, ning saime proovida reklaamide tegemist, kujundamist, raamatupidamist ning avalikku esinemist. Arendasime suhtlemisoskust, eriti inglise keeles, oskust aega planeerida ja ootamatute probleemide lahendamist," kommenteerisid Kuressaare Ametikooli õpilasfirma Loomeriiul meeskonnaliikmed.

SA Innove programmijuht, ettevõtlusõppe eestvedaja kutsehariduses Katrin Kivisild:

Ettevõtlusõppe programmi eesmärk on anda igale noorele tema õpingute jooksul ettevõtluskogemus ideede teostamise läbi. On ju meie majanduse edu ja targad töökohad just nende luua! Oluline on anda noorele sõnum, et ükskõik, mis eriala ta kutsekoolis õpib, ettevõtlik noor märkab võimalusi enda ümber ja leiab endale rakendust igas olukorras.

Kutsekoolidesse on ettevõtlusõpe jõudnud aegamööda - veel mõne aasta eest õpetasid paljud koolid ettevõtlust raamatust majanduse mõisteid pähe õppides. Koos kutsekoolidega tõdesime, et kvaliteetseks ettevõtlusõppeks on oluline luua toetav keskkond ja süsteem, mis lõimiks nii õppevara, seminarid, õpetajate koolitusprogrammi, ettevõtliku kooli haridusprogrammi kui ka Junior Achievement õpilasfirmade programmi. Ettevõtlusõppes on edukamad need kutsekoolid, mille juhtkond ja koolipere - nii eriala kui ettevõtlusõpetajad ühiselt - tahavad anda igale noorele kaasa tööriistakasti 21. sajandi oskustega.